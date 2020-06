Juventus dan Barcelona Resmi Tukar Pjanic dan Arthur, Nasib Buffon dan Chiellini Telah Diperjelas

BANGKAPOS.COM -- Juventus dan Barcelona meresmikan kesepakatan pertukaran pemain gelandang mereka. Miralem Pjanic ke Barcelona, sementara itu Arthur Melo berlabuh ke Turin.

Informasi pertukaran pemain itu telah disampaikan resmi oleh dua klub.

FC Barcelona terlebih dahulu memajang foto Miralem Pjanic di Instagram klub.

"greement with @juventus for the transfer of @Miralem_Pjanic. Dobro došao!

Welcome! Benvingut! ¡Bienvenido! #PjanicCuler," umum resmi Barcelona.

Pjanic pun mengungkapkan rasa senangnya di akun Instagram miliknya.

Pesepakbola berkewarganeraan Bosnia-Herzegovina itu mengunggah video di laman Instagramnya.

"Saya sangat senang, saya akan memberikan segalanya untuk klub ini. Sampai jumpa lagi!

kekuatan Barca! Lebih dari Klub!

#Pianis

@FC Barcelona," tulisnya.

Berselang tak beberapa lama, Juventus secara resmi memperkenalkan Arthur Melo yang telah datang ke markas Juventus.

"Juventus menyetujui kesepakatan dengan @fcbarcelona untuk menandatangani @arthurhmelo dan untuk penjualan @miralem_pjanic," demikian tulis akun Juventus.

Selain mengabarkan kedatangan Arthur Melo, Juventus juga memperpanjang kontrak dua legenda mereka, Gianlugi Buffon dan Giorgio Chiellini hingga tahun 2021. (*)