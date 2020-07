7 Link Download dan Streaming Anime Legal Sub Indo, Naruto Hingga One Piece Selain Samehada, Bikin Betah di Rumah

BANGKAPOS.COM - Jika kamu suka baca komik atau manga anime jepang tentu kamu akan nonton versi film kartunnya.

Banyak film anime jadi referenai buat kamu, di antaranya One Piece, Boruto: Naruto Next Generations, My Hero Academia, Dragon Ball Super hingga Ninja Girl and Samurai Master.

Tak sedikit yang masih bingung bagaimana cara download atau streaming film-film anime dari negeri sakura. Terlebih jika situs anime semisal Samehadaku.tv diblokir.

Bangkapos.com mereferensikan situs anime legal untuk kmu nonton dan download sepuasnya.

Berikut daftar situs anime yang legal yang bisa kamu buka

1. Amazon Prime

Komikmanga (Komikmanga.com)

Amazon Prime memiliki koleksi anime lengkap untuk beberapa anime kamu juga bisa menikmatinya dengan berlangganan Amazon prim saja.

Situa ini stream baru yang berhasil menggaet hati para penggemarnya.

Ia membuat anime original adaptasi manga berjudul Vinland Saga yang sangat keren.