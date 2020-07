Bocoran Terbaru, Segini Harga iPhone 12 Dibanderol Lebih Murah dari iPhone XR

BANGKAPOS.COM - Setiap tahun, Apple selalu merilis jajaran iPhone terbaru. Untuk tahun 2020 ini, iPhone 12 disebut-sebut siap diperkenalkan dalam beberapa bulan ke depan. Rumor tentang penerus dari iPhone 11 ini pun banyak beredar di internet.

Kali ini, seorang pembocor mengungkap harga iPhone 12. Melalui akun twitter @Omegaleak, pembocor ini mengatakan bahwa iPhone 12 bakal dibanderol dengan harga termurah 549 dolar AS atau setara dengan Rp 7,8 juta.

Harga tersebut konon merupakan banderol untuk iPhone 12 versi 4G. Apple sendiri memang diprediksi akan merilis iPhone terbaru dalam dua versi yakni 4G dan 5G.

Meski hanya berupa kabar angin, menarik apabila informasi yang dihembuskan oleh @omegaleaks ini akurat.

Sebab, sejauh ini Apple memang belum pernah mematok harga iPhone terbarunya di bawah angka 600 dolar AS.

Sebagai perbandingan, deretan iPhone 11 (2019) dan iPhone XS (2018), misalnya, diluncurkan dengan harga termurah 699 dolar AS dan 999 dolar AS.

Bahkan, iPhone XR yang ketika diluncurkan dicap sebagai "iPhone murah", dibanderol dengan harga 749 dolar AS.

Lebih lanjut, rumor ini juga tampak melengkapi kabar sebelumnya yang sempat diumbar oleh pembocor iPhone Jon Prosesor. Pada akhir April lalu, ia sempat mengumbar harga lima varian iPhone 12 lewat Twitter.

Nah, jika dikombinasikan dengan rumor teranyar dari @omegaleaks, maka Apple diprediksi bakal meluncurkan lima varian iPhone 12 di tahun ini.

Kelima iPhone tersebut mencakup iPhone 12 (4G, 5,4 inci), iPhone 12 (5G, 5,4 inci), iPhone 12 (5G, 6,1 inci), iPhone 12 Pro (5G, 6,1 inci), dan iPhone 12 Pro Max (5G, 6,7 inci).

Adapun banderol seluruh varian iPhone 12 tersebut secara berurutan adalah 549 dolar AS (Rp 7,8 juta), 649 dolar AS (Rp 9,3 juta), 749 dolar AS (Rp 10,7 juta), 999 dolar AS (Rp 14,3 juta), dan 1099 dolar AS (Rp 15,7 juta).

Kendati demikian, penting untuk dicatat kembali bahwa informasi seputar harga iPhone 12 ini masih berupa desas-desus semata.

Dirangkum GSM Arena, Apple juga belum mengumbar informasi apapun seputar keberadaan iPhone 12, berikut nama resminya.

Terlepas dari itu, Apple sendiri diprediksi bakal meluncurkan deretan iPhone terbaru pada bulan September mendatang, sama seperti tahun-tahun sebelumnya.

SUMBER: INFOKOMPUTER