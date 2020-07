Profil Indra Priawan Calon Suami Nikita Willy, Mantan Pevita Pearce Lulusan UI dan si Anak Bos Taksi

BANGKAPOS.COM - Artis Nikita Willy mengumumkan dirinya telah dilamar sang kekasih Indra Priawan.

Indra Priawan, calon suami Nikita Willy diketahui sempat menjalin hubungan dengan Pevita Pearce.

Lalu seperti apa selengkapnya, profil Indra Priawan merupakan lulusan Universitas Indonesia dan dikenal sebagai putra dari bos taksi itu?

Pertunangannya dengan Indra disebutkan sebagai hadiah untuk mendiang sang Ayah yang baru saja berulang tahun.

"present for you Papi, from me and Indra, (hadiah untukmu Papi, dari aku dan Indra.

Al fatiha.." tulis Nikita di keterangan postingannya.

Nikita Willy Umumkan Dilamar Indra Priawan si Putra Bos Taksi Setelah Jalin Asmara Selama 3 Tahun (ist)

Nikita Willy dan Indra telah berpacaran selama 3 tahun.

Selama itu, keduanya kerap berkeliling dunia bersama dan mengunggah potret berdua di Instagram masing-masing.

Kini keduanya akan segera mengakhiri perjalanan sebagai kekasih dan melanjutkannya sebagai suami dan istri.

Nikita mengatakan ia telah bersedia menikah dengan kekasihnya itu.