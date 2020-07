BENDA Klenik dan Coretan Kertas Milik Pembakar Mobil Mewah Via Vallen, Berikut Rangkuman Faktanya

Pije, tersangka pembakar mobil Alphard Via Vallen yang mengaku sakit hati setelah gagal bertemu dengan idolanya.

BANGKAPOS.COM - Siapa pelaku pembakaran mobil mewah milik Via Vallen sudah terungkap. Wajah pelaku pun kini sudah diketahui.

Namun, benda keramat juga tulisan di dinding yang dicoretkannya bak meninggalkan misteri. Belum tahu apa maksudnya.

Bagaimana kisahnya? Ikuti ulasannya.

Polres Sidoarjo sudah meringkus pelakunya yang disebut bernama Pije.

Pelaku mengaku sebagai fans berat Via Vallen (Vyanisty) dan datang gandol truk dari Cikarang, Jawa Barat (Jabar) ke Sidoarjo demi bertemu sang idola.

Ia marah lalu membakar mobil Via Vallen setelah dua kali gagal menemui Via Vallen, apalagi setelah diejek lusuh dan kotor oleh seseorang di rumah Via Vallen.

Kini, polisi menetapkan Pije (41) pria asal Medan sebagai tersangka pembakar mobil Alphard Via Vallen.

Penetapan tersangka pembakar mobil Alphard Via Vallen itu dilakukan setelah polisi menemukan cukup bukti.

Hasil olah TKP, pemeriksaan terhadap beberapa saksi, rekaman CCTV, dan keterangan Pije sendiri, polisi mendapat pentunjuk kuat bahwa Pije adalah pelakunya.

"Sehingga penanganan perkara ini sudah kita naikkan ke penyidikan. Yang bersangkutan sudah ditetapkan jadi tersangka," kata Kapresta Sidoarjo Kombes Pol Sumardji, Rabu (1/7/2020).