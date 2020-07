CERITA Fransen Susanto Mulai dari Cleaning Service hingga Jadi Konglomerat

BANGKAPOS.COM - Pengusaha dan juga rekan bisnis Raffi Ahmad rupanya dulu pernah berprofesi sebagai cleaning service.

Melihat kesuksesannya sekarang, mulai dari pekerjaan, rumah dan mobil mewah, rasanya sulit dipercaya kalau dulunya dia seorang cleaning service.

Dikutip dari vlog Boy William, Fransen menceritakan tentang perjuangannya dulu saat menjadi cleaning service.

Fakta ini terkuat ketika Boy bertanya kegiatan Fransen saat usianya seperti Boy sekarang.

"Below your age I was a cleaning service (Di usiamu saya seorang cleaning service)," kata Fransen seperti dikutip Kompas.com, Kamis (2/7/2020).

"No, you wasn't (tidak, tidak mungkin)," ucap Boy tak percaya.

"Swear to God brother (sumpah demi Tuhan saudaraku)," kata Fransen meyakinkan Boy.

Fransen lantas bercerita bagaimana kehidupannya saat bersekolah di Sydney, Australia.

Kata Fransen, ia bangun setiap pukul 05.00 pagi, menggoreng telur sebagai bekal makan siang, dan berangkat pukul 05.30 pagi untuk naik kereta dan mulai membersihkan rumah orang tempatnya bekerja.

"One day we are cleaning about 8 houses, even the kitchen, the bathroom, the parking lot. Learning from down there, is amaze bro (Satu hari kami membersihkan sekitar 8 rumah, termasuk dapur, kamar mandi, tempat parkir. Belajar dari bawah itu indah)," kata Fransen.

Boy sulit memercayai setelah melihat semua hal yang dimiliki Fransen saat ini, seperti bisnis tekstil, produser film, rumah dan mobil mewah, di mana semuanya Fransen mulai dari nol.

Fransen kemudian mengingatkan Boy bahwa memilih lingkungan itu penting.

Fransen berujar, jika ingin menjadi pengusaha maka bertemanlah dengan pengusaha.

