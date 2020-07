Daftar Daerah Terpapar Covid-19 Berubah dari Zona Risiko Tinggi ke Sedang hingga Zona Aman

BANGKAPOS.COM--Hingga saat ini Pandemi Covid-19 belum dicabut dari Indonesia. Dinamika pemetaan zona risiko daerah yang terpapar Covid-19 juga bergerak dinamis.

Saat ini terdata ada 53 Kabupaten-kota dengan risiko kenaikan kasus tinggi, 177 Kabupaten/kota dengan risiko sedang, 185 kabupaten/kota dengan risiko rendah dan 99 Kabupaten/kota yang tidak terdampak atau tidak ada kasus baru.

Tim Pakar gugus tugas percepatan Penanganan Covid-19, Prof Wiku saat konfrensi pers di media Center Gugus Tugas Nasional Jakarta, Rabu (1/7/2020) mengatakan peta zonasis risiko Covid-19 terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

"Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tim Pakar Gugus Tugas Nasional, perubahan peta zonasi risiko rendah dan tidak terdampak per 11 Mei 2020 ada 46.70 persen, per 7 Juni 2020 terjadi penurunan menjadi 44.36 persen, lalu per 14 Juni 2020 terjadi peningkatan menjadi 52.53 persen, per 21 Juni 2020 meningkat menjadi 58.37 persen dan per 28 Juni 2020 kembali terjadi penurunan menjadi 55.44persen," ungkapnya.

Hal ini menandakan bahwa dinamika perubahan zona risiko sering terjadi dari waktu ke waktu

Pemetaan zona tersebut dideskripsikan dengan warna hijau, kuning, oranye dan merah.

Wiku menegaskan kepada pemerintah daerah (pemda) harus tetap memantau dan memastikan protokol kesehatan dengan ketat agar kasusnya tidak meningkat.

"Adanya dinamika perubahan zona risiko dari waktu ke waktu, pemerintah daerah kabupaten/kota harus tetap memantau dan memastikan protokol kesehatan dengan ketat agar kasusnya tidak meningkat bahkan harusnya menurun," tegas Wiku.

Pengawasan ketat oleh pemerintah daerah diharapkan dapat mempertahankan zona risiko tidak terdampak dan zona risiko rendah serta menekan jumlah kasus di daerah zona risiko tinggi dan sedang sehingga secara nasional perubahannya makin lama makin membaik.