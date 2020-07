CURHATAN Paula Verhoeven Ketika Baim Wong Diserang

BANGKAPOS.COM - Model Paula Verhoeven mencurahkan isi hatinya dalam laman Instagramnya @paulaverhoeven.

Dalam unggahan foto dan keterangan tersebut, Paula tampak menanggapi situasi yang dihadapi suaminya, Baim Wong, yang sedang dicibir sebagian warganet.

Lewat tulisannya Paula mengatakan tak memusingkan hal tersebut. Paula tak ingin membalas cibiran itu.

“When people say bad things about us, We never interfere with their lives, It is a sign that Our Lives are more Delightful. Be positive Let Allah do the rest," tulis Paula seperti dikutip Kompas.com, Jumat (3/7/2020).

Ungkapan hati Paula itu berarti ketika orang mengatakan hal buruk tentang kami. Kami tidak pernah mengganggu hidup mereka, Ini adalah pertanda bahwa kehidupan kami lebih menyenangkan. Jadilah positif. Biarkan Allah yang melakukan sisanya".

Pada unggahan keterangan foto berikutnya, Paula mengungkapkan rasa syukur karena Baim Wong dan anaknya, Kiano.

“MasyaAllah Tabarakallah. My support system without them I’ve no idea where I would be. Love you sayang @baimwong. (Support system saya, tanpa mereka saya tidak tahu lagi. Sayang kamu sayang @baimwong)” tambah Paula.

Dalam unggahan foto tersebut, Paula membagikan foto-foto keluarganya yakni Kiano dan Baim Wong. Dalam foto itu tampak kehangatan keluarga Baim Wong.

Netizen yang melihat unggahan tersebut langsung berkomentar. Tak sedikit netizen yang memberikan komentar positif untuknya dan keluarga.

“Love you family @baimwong @paula_verhoeven semoga diberi kesehatan, kekuatan ikhlas legowo. Sayang kalian bosquu, jadi pengen mewek ya aku,” tulis @kc_ponoreog.

“Semangat buat Bapau,” tulis @syafqilla.

“Yang sehat-sehat keluarga bapau,” tulis @niahusnia24.

Sebelumnya sebuah topik tanda tagar #ShameOnYouBaimWong menjadi trending di Twitter belum lama ini.

Tagar itu mulai menjadi perbincangan setelah Nikita Mirzani diduga menyindir Baim Wong dalam Instagram Story-nya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Baim Wong Diserang, Begini Curhatan Paula Verhoeven",