Daftar Harga Kamera DSLR NIKON Terbaru Juli 2020

BANGKAPOS.COM - Kebutuhan kamera DSLR saat ini sangat banyak. Pasalnya, selain untuk mengambil Foto juga bisa mengambil video.

Selain itu kebutuhan akan kamera DSLR karena membuat sebagian orang merasa nyaman menggunakan kamera DSLR dari pada membawa kamera besar yang cukup menyusahkan.

Di antara beberapa merek kamera DSLR, Kamera DSLR Canon jadi kamera paling laris dan banyak penggunanya di Indonesia, karena memiliki harga lensa yang sangat terjangkau jika dibandingkan dengan kamera DSLR merk lainnya. Sehingga banyak pengguna kamera DSLR lebih memilih merk Canon daripada merk lain.

Selain itu juga kamera DSLR Canon memiliki kelebihan dari kamera lain, di antaranya banyak pilihan tipe kamera dari Pemula sampai yang Pro, memiliki jenis lensa paling banyak, merk kamera yang paling banyak digunakan hingga garansi resmi Canon 1 tahun. Ini daftar harga kamera dikutif dari bhinneka.

Berikut Daftar Harga Kamera DSLR Canon Terbaru Juli 2020:

CANON EOS 80D Kit3 - Black Rp 23.859.000



CANON EOS 6D Mark II Kit with 24-70mm f/4L IS USM Lens Rp 37.400.000



CANON EOS 77D Kit2 Rp 18.530.000



CANON EOS 80D Kit1 - Black Rp 17.950.000



CANON EOS 800D Body Only Rp 10.425.000



CANON EOS 90D DSLR Camera Body Only Rp 17.720.000



CANON EOS 200D Mark II Kit 18-55mm White Rp 11.000.000



CANON EOS 5D Mark IV Body Only Rp 50.140.000



CANON EOS 5D Mark IV Kit1 Rp 59.230.000



CANON EOS 6D Mark II Kit with 24-105mm f/4L IS II USM Lens Rp 40.760.000



CANON EOS 1500D Kit EF-S 18-55mm F/3.5-5.6 IS II Rp 7.040.000



CANON EOS 800D Kit with 18-55mm Lens Rp 12.275.000



CANON EOS 200D Mark II Kit 18-55mm Silver Rp 11.000.000



CANON EOS 90D Kit with 18‐135mm IS USM Lens Rp 23.160.000



CANON EOS 7D Mark II Kit2 Rp 29.914.500



CANON EOS 6D Body Rp 23.507.000



CANON EOS 5DS R Body Only Rp 54.384.000



CANON EOS 5DS Body Only Rp 47.509.000



CANON EOS 750D Kit1 Rp 10.835.000



CANON EOS 77D Kit1 Rp 14.499.000



CANON EOS 90D Kit with 18‐55mm IS STM Lens Rp 19.570.000



CANON EOS 800D Kit with 18-135mm Lens Rp 15.635.000



CANON EOS 6D Mark II DSLR Camera Body Only Rp 26.400.000



CANON EOS 5D Mark IV Kit2 Rp 62.530.000



CANON EOS 200D Mark II Kit 18-55mm Black Rp 11.000.000



CANON EOS 760D Kit Rp 15.040.000



CANON EOS 70D Kit1 Rp 11.000.000



CANON EOS 3000D Kit1 Rp 5.675.000

Berikut Daftar Harga Kamera DSLR NIKON Terbaru Juli 2020 :

Nikon D6 (Nikon USA)

NIKON D500 Body Rp 27.825.000



NIKON D810 Body Rp 42.315.000



NIKON D500 Kit - Black Rp 38.850.000



NIKON D7500 DSLR Camera with 18-140mm Lens Rp 19.999.000



NIKON DSLR Camera D850 Rp 46.999.000



NIKON D3500 DSLR Kit Camera with 18-55mm Lens Rp 6.999.000



NIKON D5600 Kit - Black Rp 9.999.000



NIKON D750 Kit 24-120mm Lens Rp 30.999.000



NIKON D5 Body Rp 88.410.000



NIKON D5500 Kit VR - Black Rp 8.715.000



NIKON D750 Body Only Rp 23.999.000



NIKON D810 Kit 24-120mm Lens - Black Rp 51.975.000



NIKON D5600 Body Only Black Rp 8.400.000



NIKON D5300 Kit AF-P - Black Rp 7.499.000

Berikut Daftar Harga Kamera DSLR SONY Terbaru Juli 2020 :

SONY Alpha a99 II Body Only Rp 39.999.000

(bangkapos.com/Evan Saputra)