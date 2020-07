Daftar Harga Laptop XIAOMI Mi Juli 2020, Harga Mulai RP 2 Jutaan

BANGKAPOS.COM - Laptop menjadi kebutuhan banyak orang saat ini. Pasalnya, banyak hal yang dapat dilakukan di laptop, terutama untuk pekerjaan.

Banyak merek laptop yang dijual, ada AXIOO, Apple hingga Xiaomi.

Berikut bangkapos.com harga laptop AXIOO, APPLE hingga Xiaomi.

Berikut harga Laptop Apple Juli 2020 dikutif dari Bhinneka :

APPLE MacBook [MJY42ID/A] Office - Space Grey Rp 29.789.000



APPLE MacBook [MNYN2ID/A] - Rose Gold Rp 24.628.000



APPLE MacBook [MF865ID/A] - Silver Rp 24.790.000



APPLE MacBook Pro with Touch Bar [MPXV2ID/A] - Space Gray Rp 27.798.000



APPLE MacBook Pro with Touch Bar [MR932ID/A] - Space Grey Rp 36.739.000



APPLE MacBook Pro [MV932ID/A] - Silver Rp 39.831.000



APPLE MacBook Air [MQD42ID/A] Rp 18.974.000



APPLE MacBook Pro with Touch Bar [MR9R2ID/A] - Space Grey Rp 31.569.000



APPLE MacBook Pro with Touch Bar [MR962ID/A] Silver Rp 36.739.000



APPLE MacBook [MRQN2ID/A] - Gold Rp 20.631.000



APPLE MacBook Pro [MV922ID/A] - Silver Rp 32.489.000



APPLE MacBook Air [MQD32ID/A] Rp 15.004.000

Harga Laptop XIAOMI Mi Juli 2020

XIAOMI Mi Notebook Air 15.6 inch (Core i5-8250U) Rp 15.056.500



XIAOMI Mi Notebook Air 13.3 Inch (Core i5-8250U) Rp 16.890.000

Harga Laptop AXIOO Juli 2020

AXIOO Mybook 11 (Core x5-Z8350 ) - Black Rp 2.899.000



AXIOO Mybook 10 Non Windows (Celeron N3350) Rose Gold Rp 2.699.000



AXIOO Mybook 10 Non Windows (Celeron N3350) Grey Rp 2.699.000



AXIOO Mybook Lite 11 Non Windows Gold Rp 3.184.000



AXIOO MyBook 14 Lite (Core Z8350 4GB) Silver Rp 3.378.700



AXIOO MyBook 11+ Non Windows (Celeron N3350) Grey Rp 2.999.000



AXIOO MyBook 11+ Non Windows (Celeron N3350) Silver Rp 2.999.000



AXIOO MyBook 11 (Celeron N3350) Silver Rp 2.999.000



AXIOO MyBook 11 (Celeron N3350 500GB) Rp 2.950.000



AXIOO MyBook 11 (Celeron N3350 500GB) Rp 2.899.000