Jadwal Liga Italia Malam Ini, Preview Derby Turin Juventus Vs Torino, Buffon Bakal Pecahkan Rekor

Gianluigi Buffon diatur untuk membuat sejarah pada hari Sabtu dengan penampilannya yang ke-648 di Serie A, dimulai untuk Juventus di Derby della Mole bersama Torino.

Ini dimulai pada hari Sabtu pukul 16.15 waktu Inggris (15.15 GMT).

Buffon saat ini setara dengan legenda Milan Paolo Maldini dengan 647 pertandingan Serie A, tetapi diperkirakan akan melepaskan diri dengan mengambil sarung tangan di Derby Turin.

Alex Sandro, Giorgio Chiellini, Mattia De Sciglio, Merih Demiral dan Sami Khedira masih belum beraksi.

Federico Bernardeschi telah mengesankan dan kemungkinan akan mempertahankan posisinya di posisi tiga dengan Paulo Dybala dan Cristiano Ronaldo, dengan Douglas Costa dan Gonzalo Higuain siap turun dari bangku cadangan.

Sedangkan untuk Torino, Daniele Baselli adalah satu-satunya yang absen dikonfirmasi, dengan Simone Zaza tersedia melawan klub lamanya.

Alex Berenguer adalah favorit untuk bertindak sebagai dukungan untuk Andrea Belotti, dengan Simone Edera dan Simone Verdi terdegradasi ke bangku cadangan.

Kemungkinan susunan pemain:

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Ansaldi, Lukic, Rincon, Meite, Aina; Berenguer, Belotti

Jadwal Liga Italia

* 4 Juli

Juventus Vs Torino

* 5 Juli

Sassuolo Vs Lecce



Lazio Vs Milan



Inter Vs Bologna

