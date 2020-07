Mampukah Valerian dan Laureline Menjawab Kebingungannya, Saksikan di Trans TV Malam Ini

Film Valerian and the City of a Thousand Planets

Mampukah Valerian Dan Laureline Mampu Menjawab Kebingungannya Dalam Film Valerian and The City of a Thousand Planet, Saksikan di Bioskop Trans TV Malam Ini

BANGKAPOS.COM-- Mengisi waktu luang dengan aktivitas yang beragam adalah sesuatu yang diinginkan.

Maka dari itu untuk memanjakan penggemarnya dihari libur biorkop Trans TV telah mempersiapkan bebagai film menarik.

Salah satunya adalah Valerian and The City of a Thousand Planet yang akan tayang malam ini pukul 21.00 WIB.

Valerian and The City of a Thousand Planet adalah film opera ruang 3D Prancis berbahasa Inggris 2017.

Ditulis dan disutradarai oleh Luc Besson dan diproduksi bersama oleh Besson dan istrinya, Virginie Besson-Silla.

Film Ini didasarkan pada seri komik fiksi ilmiah Perancis Valrian dan Laureline, yang ditulis oleh Pierre Christin dan diilustrasikan oleh Jean-Claude Mézières.

Dibintangi Dane DeHaan sebagai Valerian dan Cara Delevingne sebagai Laureline, Clive Owen, Rihanna, Ethan Hawke, Herbie Hancock, Kris Wu dan Rutger Hauer dalam peran pendukung.

Besson secara independen bersumber dari orang banyak dan secara pribadi mendanai film ini dengan anggaran produksi sekitar $ 180 juta, ini adalah film Eropa paling mahal dan independen yang pernah dibuat.

Film Ia menerima ulasan beragam dari para kritikus, yang mengkritik plot dan beberapa casting, tetapi memuji visual. Itu meraup $ 225 juta di seluruh dunia, tetapi karena biaya produksi dan iklan yang tinggi, dianggap sebagai bom box-office setelah dirilis di Amerika Serikat.