Jangan Kaget Lini Masa Facebook dan Instagram Nanti Beda, Ada Pesan Khusus Cegah Covid-19

BANGKAPOS.COM - Media sosial menjadi salah satu cara terbaik untuk mensosialisasikan pentingnya mencegah penularan virus corona atau covid-19.

Dimasa masyarakat banyak beraktifitas di rumah karena menjaga kontak sosial dan kontak fisik, berselancar di media sosial jadi pilihan mengisi waktu.

Untuk membantu mencegah penularan virus corona atau covid-19, Facebook pun akan mengubah tampilan lini masanya.

Jangan kaget, nantinya Facebook menampilkan pesan khusus di tampilan lini masanya.

Isi pesan mengingatkan pengguna tentang pentingnya memakai masker untuk mencegah penularan Covid-19.

"Saat berada di ruang publik, tutupi mulut dan hidung anda dengan penutup wajah berbahan kain," bunyi penggalan pesan tersebut.

Di bawahnya terdapat dua tombol untuk memperoleh keterangan lebih lanjut di pusat informasi Facebook tentang Covid-19, dan laman otoritas kesehatan AS, Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Selain Facebook, sebagaimana dihimpun KompasTekno dari The Verge, Minggu (5/7/2020), pesan serupa juga akan ditampilkan di linimasa Instagram.

Motivasi Facebook menampilkan pesan di atas tak lain untuk mengurangi penyebaran Covid-19, khususnya di AS yang belakangan mengalami kenaikan kasus positif hingga menembus angka 50.000 per hari semenjak berupaya membuka kembali ekonominya.

CDC memang menganjurkan warga AS untuk mengenakan masker demi mengurangi risiko transmisi virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 lewat droplet dari hidung dan mulut.