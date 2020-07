PESAN Sultan Jember Pembeli Istana Cinere pada Ashanty Istri Anang Hermansyah

BANGKAPOS.COM - Sempat ditawar oleh sejumlah artis, rumah Anang dan Ashanty akhirnya terjual tanpa jatuh ke tangan sesama rekan artis.

Sosok pembeli rumah Anang dan Ashanty adalah wanita 'Sultan Jember'. Sultan Jember julukan Ashanty untuk pembeli rumahnya.

Si pembeli rumah Anang dan Ashanty melunasi tanpa nawar.

Pembeli rumah Anang dan Ashanty juga mengutarakan alasan di balik dirinya nekat membeli tanpa menawar.

Ashanty menguak sikap tak biasa sang pembeli yang disorotinya dalam vlog terbarunya di YouTube terbaru.

Anang dan Ashanty tengah berbahagia, pasalnya, kini rumah besar mereka yang berencana dijual itu kini telah resmi laku.

Ashanty nangis, Anang Hermansyah ungkap harapannya untuk sang putra (Youtube channel Melaney Ricardo)

Ashanty mengungkapkan suksesnya penjualan rumah mewahnya di Cinere Depok itu dalam sebuah video di kanal The Hermansyah A6.

Istri Anang Hermansyah lega setelah proses penjualan rumah seluas 2200 meter persegi itu.

Proses penjualan dan transaksi antara pihak Anang-Ashanty dan sang pembeli mulai diumumkan awal Juni 2020.

Sekarang ini, baik fans maupun publik tengah menyoroti sosok pembeli rumah Anang dan Ashanty.

Pantauan Tribunjatim.com, di video yang terunggah, Ashanty awalnya dalam sebuah obrolan lewat telepon minta izin pada pembelinya yang seorang perempuan itu untuk mengumumkan rumahnya sudah terjual.

"Bu aku udah boleh tulis rumahku udah laku belum bu?" tanya Ashanty melalui sambungan telepon dikutip dari Tribun Jakarta, Sabtu (4/7/2020).

"Gak masalah, it's OK. As long as you don't mention my name ya," pinta sosok tersebut.

Rupanya, sosok pembeli rumah Anang dan Ashanty tak ingin namanya disebut dalam video Ashanty.

Meski begitu, Ashanty membocorkan sosok tersebut di caption videonya "TANPA NAWAR!! PEMBELI ISTANA CINERE TERNYATA SULTAN DARI JEMBER MALAYSIA"

Lalu, Ashanty masih dalam video yang sama menguak sikap pembeli rumahnya yang sama sekali tak mau diekspos.

"Aku bilangnya udah dibeli oleh Sultan Jember, orang pada ketawa," kata Ashanty yang diikuti tawa sosok itu.

Ashanty lantas memberikan kabar bahagia itu kepada keluarganya, termasuk Judika yang kala itu sedang berkunjung.

"Orangnya sih udah ngasih Surat SPH, jadi udah deal,"

"Doain ya, ini kalian terakhir ke sini," kata Ashanty ke Judika.

Ashanty menyebut, rumahnya terjual seharga Rp 35 miliar sesuai keinginannya.

Alasan Pembeli Rumah Anang dan Ashanty

Orang suruhan sang pembeli, menemui Anang dan Ashanty guna mengurusi secara lengkap soal pemindah tanganan hak pemilik.

Seorang pria bernama Iwan lantas menemui Ashanty.

"Yang beli namanya gak boleh kita lihat," ujar Ashanty seraya menutup nama sosok pembeli rumahnya.

Iwan pun membocorkan alasan sang pembeli melunasi rumah Anang-Ashanty tanpa menawarnya lagi.

"Jadi dia itu beli beberapa rumah ya? Gak nawar lagi," sambungnya.

"Iya dia gak nawar karena Ashanty sama Anang," kata Iwan tertawa.

Rupanya, sang pembeli tahu itu rumah Anang dan Ashanty, ia pun tak berniat menawarnya lagi.

Seraya memamerkan surat tersebut, Ashanty tampak semringah akhirnya rumah yang sempat ditawar Raffi Ahmad dan Andre Taulany itu laku.

Rumah Anang Hermansyah dan Ashanty di Cinere Jakarta Selatan yang rencananya mau dijual (Kolase Grid.id/ Instagram Ashanty)

"Kita udah berusaha buat close, semoga transaksinya berjalan lancar sampai hari H," jelas Iwan.

Saking senangnya rumah terjual, Ashanty rupanya masih kebingungan akan pindah kemana.

Ia bahkan meminta rekannya untuk mencarikan rumah yang siap ditempati.

"Dan yang lebih pentingnya itu kita pindah kemana ya?" tanya Ashanty kepada dua rekannya.

Rencananya, rumah Cinere akan dibayar lunas pada tanggal 31 Juli 2020 tanpa uang muka.

Ashanty dan keluarga diberi waktu 6 bulan untuk meninggalkan rumah tersebut.

Pernah Diperebutkan Andre Taulany dan Raffi Ahmad

Sementara itu, rekan sesama artis yang ramai memperebutkan rumah Anang dan Ashanty untuk dibeli akhirnya harus menerima kekalahan 'pahit' dari sosok misterius ini.

Rekan artis yang menawar rumah Anang-Ashanty seperti Andre Taulany, Raffi Ahmad, Atta Halilintar hingga Daniel Mananta pun harus legowo.

Pasalnya, kini mereka terpaksa menerima kekalahan dari sosok wanita 'Sultan Jember' yang misterius tersebut.

Dilansir dari YouTube The Hermansyah A6, pasangan selebritis ini mengaku akan menjual rumahnya seharga Rp 40 miliar.

Atta Halilintar sempat berani membeli rumah calon mertuanya tersebut seharga Rp 20 miliar.

Ashanty marah melihat tingkah Atta Halilintar dan Raffi Ahmad berebut Istana Cinere (YouTube)

Namun menurut Ashanty, harga yang tawarkan Atta Halilintar jauh dari yang ditawarkan dirinya.

Raffi Ahmad rupanya ikut berniat membeli rumah Anang Ashanty tersebut saat berkunjung.

Dikatakan suami Nagita, ia berani menawar Rp 5 miliar di atas tawaran Atta Halilintar yakni Rp 25 miliar.

"Ini gua serius enggak main-main, Rp 25 m pengajuan aku, pikirin dulu," ujar Raffi Ahmad dikutip TribunJakarta.com, Rabu (3/6/2020).

Mendengar penawaran Raffi Ahmad, Ashanty sontak menolak.

"Eh aku kasih tahu ya, ada Rp 29 m udah tinggal dibayar besok," kata Ashanty.

Ashanty tetap tak mau melepas rumah tersebut dengan harga yang ditawarkan Raffi Ahmad.

Ia malah bercerita salah satu rekan Raffi Ahmad sudah bertanya-tanya soal rumah tersebut.

"Gua buka aja, Bang Andre udah telepon kita," kata Ashanty.

"Andre Taulany?" tanya Raffi Ahmad.

"Iya," jawab Ashanty.

"Ah itu mah gak ada duitnya," ujar Raffi Ahmad tertawa.

"Dia (Andre) telepon nanya, beneran mau jual rumah katanya," cerita Ashanty.

Mengetahui hal tersebut, Raffi Ahmad langsung menelpon Andre Taulany untuk meminta kejelasan.

Raffi Ahmad malah meminta Andre Taulany untuk tak ikut-ikutan menawar istana Cinere tersebut.

"Lu gak usah nawar, lu lagi istirahat juga acara, gak usah deh beli ini. Berat nanti hidup lu," canda Raffi Ahmad.

"Bukan gitu, jiwa sosial gua tinggi. Temen gua lagi butuh duit buat rumah ya gua bantu," kata Andre Taulany melalui sambungan telepon.

"Tuh, baik banget kan," puji Ashanty ke Andre Taulany.

"Ini jujur ya, dia (Ashanty) buka Rp 40 m, Atta tawar Rp 20 m, gua di Rp 25 m," kata Raffi Ahmad.

"Ya gua pasti di atas lu lah," tegas Andre Taulany.

Nagita dan Raffi saat melihat isi garasi Andre Taulany (YouTube) ()

Mendengar ucapan Andre Taulany yang seakan-akan menantang Raffi Ahmad, Anang Hermansyah tertawa.

Andre Taulany lantas mengaku berani menawar Rp 29 miliar.

"Besok gua mau ke rumah Anang Ashanty!" tegas Andre Taulany.

"Om Andre yang bener nih," sindir Atta Halilintar.

"Eh lu jangan sok ya!" ujar Raffi Ahmad merasa 'panas' dan tertantang.

"Jangan main-main nih," kata Raffi Ahmad.

"Serius gua!" jawab Andre Taulany .

"Ini gua serius juga," tutur Raffi Ahmad.

