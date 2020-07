XL Axiata Ajak Mahasiswa Pahami Dunia Bisnis

BANGKAPOS.COM, BANGKA - PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) mengajak mahasiswa peserta program XL Future Leaders (XLFL) lebih memahami dunia bisnis telekomunikasi di Indonesia.

Melalui agenda kegiatan industrial visit yang dilakukan secara telekonferensi, mereka mendapatkan paparan dari sejumlah leader mengenai proses bisnis yang kini dijalankan XL Axiata dalam melayani kebutuhan telekomunikasi masyarakat Indonesia.

Hadir dalam acara yang berlangsung pada Sabtu (4/7) ini antara lain Employee Relation, Iwan Syafrizal, Head Trade & Channel XL Axiata West Region, Aldian Garilbaldi dan Regional Service Excellence XL Axiata Medan – Aceh, Joko Priono.

"Salah satu privilege yang kami berikan kepada mahasiswa XLFL adalah mereka bisa mengetahui secara detail seperti apa proses bisnis di XL Axiata. Ini adalah satu hal yang sangat berharga. Dari situ, mereka juga akan paham proses di perusahaan modern di era digital, sehingga kami berharap mereka bisa ambil sikap mereka harus bagaimana untuk bisa masuk suatu saat nanti," Head of Sales XL Axiata West Region, Desy Sari Dewi, Sabtu (4/7/2020).

Kegiatan ini diikuti oleh 27 mahasiswa. Mereka saat ini kuliah di Universitas Syiah Kuala, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Universitas Malikussaleh, Universitas Pelita Harapan Medan, Universitas Negeri Medan, Universitas Sumatera Utara, Institut Teknologi Del, Universitas Andalas, Universitas Riau dan Universitas Sriwijaya.

Dalam kegiatan ini, Employee Relation, Iwan Syafrizal menyampaikan materi tentang bagaimana XL Axiata harus mampu beradaptasi dengan segala kondisi, seperti saat ini tiba-tiba datang pandemi. Adaptasi secara cepat harus segera dilakukan agar karyawan selamat dan bisnis tetap dapat berjalan.

Kemudian Head Trade & Channel XL Axiata West Region, Aldian Garilbaldi dalam materinya menyampaikan paparan tentang rantai distribusi produk. Dilanjutkan Regional Service Excellence Medan – Aceh, Joko Priono menyampaikan materi tentang pentingnya bidang pelayanan pelanggan.

Masih dalam satu rangkaian acara ini, para peserta juga akan mendapatkan paparan tentang pengalaman yang didapatkan tiga orang alumni XLFL yang kini telah menduduki posisi penting di perusahaan tempat mereka berkarir. Ketiganya adalah Key Account Manager for Automotive and Parts Category at Bukalapak, Julian Leonard Hardenberg. Lalu, Product Management, Merchant Onboarding, Grab, Arief Ismaidi. Kemudian, Solution Advisor, SAP, Alvin Prayogo Komala. (Bangkapos.com / Widodo)