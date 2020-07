DPRD Bangka Belitung Akan Secepatnya Bahas Pemberian Bantuan Sosial Tunai

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Anggota DPRD Babel Herman Suhadi, mengharapkan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang saat ini belum juga dibagikan dan masih dalam pembahasan antara Pemerintah Provinsi Babel dan DPRD secepatnya selesai dan bisa diberikan kepada masyarakat terdampak Covid-19.

Menurutnya, baik bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten telah dicairkan, tinggal menunggu kapan BST dari Pemerintah Provinsi Babel bisa diberikan.

"Setelah saya kunjungan kerja ke Desa di Bangka Induk, masyarakat sangat mengharapkan bantuan itu, karena bansos pusat sudah cair, bantuan dari Kabupaten beberapa juga sudah cair, lalu BLT ADD desa juga sudah cair, dan pada saat ini BST dari Provinsi Babel yang belum juga kelihatan," ungkap Herman Suhadi yang juga ketua Fraksi PDI Perjuangan ini, kepada Bangkapos.com, Selasa (7/7/2020).

Dia mengatakan, dengan telah diserahkannya data penerima dari Dinsos ke DPRD Babel akan segera mungkin dibahas bersama anggota DPRD dan Pemerintah Provinsi Babel.

"Kita tunggu kawan-kawan di DPRD dan pimpinan, saya yakin dan percaya dewan Provinsi Babel akan berfikiran bersama-sama untuk mensejahterakan rakyat dan membantu secepatnya mari kita bahas secara bersama," kata Herman yang juga anggota Banggar DPRD Babel ini.

Herman mengatakan, DPRD terus akan mendorong bantuan yang diberikan nanti sesuai koridor hukum dan memiliki payung hukum agar nantinya tidak terjadi sesuatu di kemudian hari.

"Kami dari fraksi PDI Perjuangan mendukung itu dengan tujuan mengurangi beban masyarakat yang tertimpa dampak Covid-19," harap Herman.

Disinggung apakah sudah terlambat Pemerintah Provinsi Babel dalam memberikan bantuan sosial tunai ke masyarakat, dia mengatakan belum, dari pada tidak sama sekali.

"Kalau bahasa saya, istilah terlambat tidak, dari pada tidak sama sekali, hanya saya minta tolong bantuan jangan tumpang tindih, diberikan benar-benar kepada yang berhak, sebagai anggota dewan memiliki hak kontroling pengesahan anggaran ini, dalam upaya untuk membantu masyarakat Babel didalam menghadapi wabah Covid-19," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Dinas Sosial Provinsi Bangka Belitung telah menyerahkan data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 50 KK per Desa/Kelurahan ke DPRD Provinsi Babel untuk segera dibahas.

Sekretaris Dinas Sosial Pemprov Babel, Rusli, mengatakan, data by name by address penerima bantuan telah diserahkan ke DPRD untuk melihat jumlah serta objektivitas penerima bantuan BST.

"Data by name by address nya pada Jumat kemaren sudah masuk DPRD untuk di bahas, logika nya kalau sudah di DPRD nanti lah oke, insyah Allah segera berlanjut,"ujar Rusli kepada Bangkapos.com, Selasa (7/7/2020).

Dia menambahkan data yang telah disampaikan ke DPRD nanti akan dilihat apakah objektif warga yang berhak menerima bantuan BST dari Pemerintah Provinsi Babel.

(Bangkapos/Riki Pratama)