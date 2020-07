Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu ''Cinta Karena Cinta'' - Judika

BANGKAPOS.COM -- Inilah chord gitar dan lirik lagu Cinta Karena Cinta yang dinyanyikan Judika, lengkap dengan video klipnya.

[Intro]

D#m C# B/D# C#

[Verse 1]

F# C#/F D#m

Aku hanyalah manusia biasa

F# C#/F D#m

Bisa merasakan sakit dan bahagia

B

Izinkan ku bicara

Bm C#

Agar kau juga dapat mengerti

[Verse 2]

F# C#/F D#m

kamu yang buat hatiku bergetar

F# C#/F D#m

rasa yang telah ku lupa kurasakan

B

tanpa tahu mengapa

Bm C#

yang ku tahu inilah cinta

[Chorus]

F# C#

cinta karena cinta

D#m C#

tak perlu kau tanyakan

B C# D#m

tanpa alasan cinta datang dan bertahta

C# F# C#

cinta karena cinta

G#m D#m

jangan tanyakan mengapa

B

tak bisa jelaskan

C# D#m

karena hati ini telah bicara

[Intro]

B C#

[Verse 3]

F# C#/F D#m

kamu yang buat hatiku bergetar

F# C#/F D#m

senyumanmu mengartikan semua

B

tanpa aku sadari

Bm C#

merasuk didalam dada

[Chorus]

F# C#

cinta karena cinta

D#m C#

tak perlu kau tanyakan

B C# D#m

tanpa alasan cinta datang dan bertahta

C# F# C#

cinta karena cinta

G#m D#m

jangan tanyakan mengapa

B

tak bisa jelaskan

C# D#m

karena hati ini telah bicara

[Interlude]

G#m Bbm G#/C C#

[Chorus]

F# C#

cinta karena cinta

D#m C#

tak perlu kau tanyakan

B C# D#m

tanpa alasan cinta datang dan bertahta

C# F# C#

cinta karena cinta

G#m D#m

jangan tanyakan mengapa

B

tak bisa jelaskan

C# D#m

karena hati ini telah bicara

[Outro]

D#m C# B/D# C#

D#m