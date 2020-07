Siapkan Dana Rp 36 M, Data Penerima BST Telah Diserahkan, Dinsos Tunggu Persetujuan DPRD Babel

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Dinas Sosial Provinsi Bangka Belitung telah menyerahkan data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 50 KK per desa/kelurahan ke DPRD Provinsi Babel untuk segera dibahas.

Sekretaris Dinas Sosial Pemprov Babel, Rusli, mengatakan, data by name by address penerima bantuan telah diserahkan ke DPRD untuk melihat jumlah serta objektivitas penerima bantuan BST.

"Data by name by address-nya pada Jumat kemaren sudah masuk DPRD untuk dibahas, logikanya kalau sudah di DPRD nanti lah oke, Insyahallah segera berlanjut," kata Rusli kepada Bangkapos.com, Selasa (7/7/2020).

Dia menambahkan data yang telah disampaikan ke DPRD nanti akan dilihat apakah objektif warga yang berhak menerima bantuan BST dari Pemerintah Provinsi Babel.

"Data dari kami lah dibawa oleh kadis ke DPRD untuk melihat, dari sisi jumlah populasi dari objektivitas benar tidak alamat ini, kalau mereka oke dan usulan dari eksekutif disepakati mereka nanti, eksekutif dan legislatif tinggal melakukan proses berikutnya, yakni administrasinya," jelasnya.

Dia menjelaskan bantuan BST diberikan kepada 50 KK per Desa dan Kelurahan dengan nominal Rp 600.000, selama tiga bulan, bagi mereka yang terdampak Covid-19.

"Bantuan sembako langsung tunai 50 KK per desa dan kelurahan, apabila hitung secara manual sebanyak 372 desa/kelurahan di Babel ini, dengan anggaran kurang lebih disiapkan Rp 36 miliar," kata Rusli.

Rusli juga mengharapkan, BST ini segera berlanjut ke proses selanjutnya agar secepatnya bisa diberikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

"Kita berharapnya urusan berlanjut, dan finis sampai ke masyarakat sesuai dengan surat di keluarkan Gubernur Babel nanti, lalu apakah ada launching terkait teknis pembagian oleh Gubernur dan ketua DPRD dalam pembagianya,"harap Rusli. (Bangkapos.com/Riki Pratama)