Abdesi Bangka Barat Datangi Sekda Babel Tanyakan Mengapa BST Belum Cair

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- DPC Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Abdesi) Kabupaten Bangka Barat, mendatangi kantor Dinas Sosial Provinsi Bangka Belitung, Rabu (8/7/2020).

Kedatangan mereka untuk menanyakan kepastian kapan Bantuan Sosial Tunai (BST) diberikan ke warga Desa.

"Penjelasan dari Sekretaris Dinsos Pak Rusli, mengatakan penjelasan BST bahwa data sudah diajukan ke legislatif atau DPRD Babel, dan menunggu legislatif untuk mensetujuinya,"ujar Sekretaris DPC Abdesi Bangka Barat Hendry yang datang bersama, Ketua DPC Apdesi Beny Asbandi, Bendahara Faturrohim, dan Sartojoyo Kepala desa Simpang Tiga, kepada Bangkapos.com, Rabu (8/7/2020).

Dia mengatakan masyarakat Desa saat ini banyak mengharapkan bantuan sosial tunai Provinsi Babel untuk segera disalurkan.

"Permasalahanya karena belum cair bantuan BST, Desa lain mempertanyakan bantuan Provinsi 50 KK per Desa/Kelurahan. Setelah mendatangani Dinsos, kami mendapatkan jawabanya, dan selanjutnya akan kami jelaskan kepada kepala Desa se-Bangka Barat sesuai yang disampaikan Sekretaris Dinas Sosial,"lanjutnya.

Dia mengatakan bantuan BST yang diberikan nanti, sangat dibutuhkan masyarakat, dengan nominal Rp 600 ribu untuk tiga bulan.

"Sangat dibutuhkan warga dengan keadaan saat ini, karena warga lumayan banyak merasa dampak dari Covid-19 ini, harapan bantuan cepat di cairkan sehingga bisa disalurkan ke masyarakat, dan pihak DPRD secepatnya mengesahkan anggarannya,"harapnya.

Sementara, Sekretaris Dinas Sosial Pemprov Babel, Rusli, mengatakan, terkait bantuan BST, Dinsos Babel telah menyerahkan data by name by address penerima bantuan ke DPRD Babel untuk dibahas terkait jumlah serta objektivitas penerima bantuan BST.

"Data by name by address nya pada Jumat kemaren sudah masuk DPRD untuk di bahas, logika nya kalau sudah di DPRD nanti lah oke, insyah Allah segera berlanjut,"ujar Rusli.

Dia menambahkan data yang telah disampaikan ke DPRD nanti akan dilihat apakah objektif warga yang berhak menerima bantuan BST dari Pemerintah Provinsi Babel.

"Data dari kami lah dibawa oleh Kadis ke DPRD untuk melihat, dari sisi jumlah populasi dari objektivitas benar tidak alamat ini, kalau mereka oke dan usulan dari eksekutif disepakati mereka nanti, eksekutif dan legislatif tinggal melakukan proses berikutnya, yakni administrasinya,"jelasnya.

