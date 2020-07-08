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Daftar Harga Samsung Terbaru 8 Juli 2020, Samsung Galaxy Note 20 Meluncur 5 Agustus

Daftar Harga Samsung Terbaru 8 Juli 2020, Samsung Galaxy Note 20 Meluncur 5 Agustus Ini Harganya

BANGKAPOS.COM -- Daftar harga Hp Samsung terbaru pada 8 Juli 2020 berbagai seri smartphone mulai dari, Galaxy A01, Galaxy A20s, Galaxy A70, Samsung Galaxy J6+, dan masih banyak lagi.

Lantas seperti apa harganya saat ini?

Berikut  harga Hp Samsung terbaru sesuai dengan laman resminya Samsung, Rabu (8/7/2020)

- Galaxy S20+ BTS Edition (128 GB) -‎ Rp 17.499.000

- Galaxy A21s (3 GB) - ‎ Rp 2.799.000

- Galaxy A21s (6 GB) - ‎ Rp 3.399.000

- Galaxy A11 (3 GB) -‎ Rp 1.999.000

- Galaxy M21 (4 GB) - ‎ Rp 3.199.000

- Galaxy M11 (3 GB)‎ Rp 2.099.000

- Galaxy A31 (6 GB) - ‎ Rp 3.999.000‎

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Tags
gadget
Samsung Galaxy
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Editor: teddymalaka
Sumber: Sriwijaya Post
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