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Daftar Harga Samsung Terbaru 8 Juli 2020, Samsung Galaxy Note 20 Meluncur 5 Agustus
Daftar Harga Samsung Terbaru 8 Juli 2020, Samsung Galaxy Note 20 Meluncur 5 Agustus Ini Harganya
BANGKAPOS.COM -- Daftar harga Hp Samsung terbaru pada 8 Juli 2020 berbagai seri smartphone mulai dari, Galaxy A01, Galaxy A20s, Galaxy A70, Samsung Galaxy J6+, dan masih banyak lagi.
Lantas seperti apa harganya saat ini?
Berikut harga Hp Samsung terbaru sesuai dengan laman resminya Samsung, Rabu (8/7/2020)
- Galaxy S20+ BTS Edition (128 GB) - Rp 17.499.000
- Galaxy A21s (3 GB) - Rp 2.799.000
- Galaxy A21s (6 GB) - Rp 3.399.000
- Galaxy A11 (3 GB) - Rp 1.999.000
- Galaxy M21 (4 GB) - Rp 3.199.000
- Galaxy M11 (3 GB) Rp 2.099.000
- Galaxy A31 (6 GB) - Rp 3.999.000
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Samsung Galaxy
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Editor: teddymalaka
Sumber: Sriwijaya Post