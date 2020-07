Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu 'Lebih dari Egoku' Mawar De Jongh

Chord dan Lirik Lagu 'Lebih dari Egoku' Mawar De Jongh

BANGKAPOS.COM-- Penyanyi sekaligus pemain film multi talenta Mawar De Jongh merilis lagu berjudul Lebih dari Egoku.

Lagu ini sempat hits di awal kemunculannya dan menjadi tranding di Youtube hingga digemari berbagai pihak.

Berikut chord dan lirik lagunya seperti dilansir dari Tribunsolo.com

Intro : C Fm

C Fm

sulit bagiku

Am -G F -Em

menghadapi kamu

Dm G Em Am

tapi ku takkan menyerah

D G

kau layak ku perjuangkan..

C Fm

perih bagiku

Am -G F -Em

menahan marahku

Dm G Em Am

.. tapi ku akan lakukan

D G

bahkan lebih dari itu..

Reff :

C

aku yang minta maaf

G

walau kau salah

Am

aku kan menahan

G

walau kau ingin pisah

F

karena kamu penting

Em Am

lebih penting

Dm G

dari semua yang ku punya..

C

jika kamu salah

G -E

aku akan lupakan

Am

walau belum tentu

Gm C

kau lakukan yang sama

F

karena untukku

Em Am

kamu lebih penting

Dm G (C)

.. dari egoku..

Int : C..Fm..