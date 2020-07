Ratio Rapid Test Kabupaten Bangka 21,2 Persen Jumlah Penduduk, Sementar Uji Swab 2,1 per 1.000

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Selama masa pandemi covid-19, Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTPPC) Kabupaten Bangka di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka sudah melaksanakan Rapid Test sebanyak 6.769 orang dengan ratio 21,2 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Bangka.

Jumlah Rapid Test ini tidak termasuk jumlah program Rapid Test mandiri gratis untuk perjalanan keluar daerah bagi warga Kabupaten Bangka.

" Rasio 21,2 persen jumlah penduduk ini merupakan ratio Rapid Test yang paling bagus yang sudah dilakukan di Kabupaten Bangka ini," kata Boy Yandra, Jubir Tim GTPPC Kabupaten Bangka, Rabu (08/07/2020).

Dia mengatakan, pihaknya berterima kasih sekali kepada Bupati Bangka Mulkan sekaligus Ketua Tim GTPPC Kabupaten Bangka yang membuat kebijakan menggratiskan Rapid Test ini bagi masyarakat menengah ke bawah sangatlah terbantu.

"Apalagi hal ini merupakan instruksi Presiden RI Jokowi untuk melakukan Rapid Test gratis minimal 10 persen dari jumlah penduduk," ujar Boy Yandra.

Dilanjutkannya, sampai saat ini sudah ada 685 pengambilan Swab atau 2,1 per 1.000 penduduk dan jumlah tersebut sudah melebihi ketentuan WHO yang hanya 1 per 1.000 penduduk.

" Dengan masifnya pelaksanaan Rapid Test dan Swab ini kita harapkan bisa mempertahankan Zona aman Covid-19 di Kabupaten Bangka," harap Boy Yandra.

Diungkapkannya posisi sebaran pasien positif Covid-19 saat ini satu orang, warga Kecamatan Sungailiat,

Sedangkan di wilayah 7 kecamatan lainnya sudah zona aman.

Bahkan dua kecamatan yakni Riau Silip dan Bakam sampai saat ini belum ada yang terkonfirmasi positif Covid-19.

"imbauan saya kepada masyarakat tetap selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, serta selalu menjaga jarak juga mengkonsumsi makanan bergizi dan vitamin," tukas Boy Yandra. (Bangkapos.com/Edwardi)