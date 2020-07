Sebelum Diberitakan Menghilang, Aktris Naya Rivera Unggah Foto Bersama Anaknya

BANGKAPOS.COM - Kabar mengejutkan datang dari bintang serial Glee, Naya Rivera yang dikabarkan menghilang di Danau Piru, Ventura County, Carolina, Amerika Serikat, pada Rabu (8/7/2020) waktu setempat.

Naya Rivera sebelumnya diketahui menyewa perahu bersama anaknya, Josey Hollis Dorsey yang masih berusia empat tahun.

Tetapi, saat ditemukan oleh pengemudi perahu lainnya, anak Naya berada seorang diri dalam perahu tersebut.

Saat ini, pihak otoritas Ventura County masih berusaha mencari keberadaan Naya Rivera.

Dari unggahannya terakhirnya di akun Instagram @nayarivera, pada Rabu (8/7/2020), Naya sedang bersama Josey Hollis Dorsey.

Terlihat sang anak tengah mencium pipi Naya Rivera.

Bersama unggahan foto tersebut, Naya menuliskan keterangan bahwa ia hanya sedang berdua dengan sang anak.

“Just the two of us (hanya kami berdua),” tulis Naya Rivera sebagai keterangan foto.

Sekadar diketahui, Naya Rivera sempat menikah dengan aktor Ryan Dorsey pada Juli 2014.

Sayangnya, pernikahan Naya dan Ryan kandas di tahun 2018.

Ketika itu, Naya Rivera mengajukan gugatan cerai ke Los Angeles County Court.

Dari pernikahannya dengan Ryan Dorsey, Naya Rivera dikaruniai seorang anak bersama Josey Hollis Dorsey. (Kompas.com/Novianti Setuningsih)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Naya Rivera Unggah Foto Bersama Anaknya Sebelum Diberitakan Menghilang