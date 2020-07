Bongkar Isi Tas Park Min Young, Dari Parfum Hingga Hand Sanitizer, Wow Ada Sisir Seharga Rp 2,5 Juta

BANGKAPOS.COM--Penampilan selalu menjadi perhatian utama para kalangan selebrtis. Apalagi mereka selalu berhadapan dengan kamera.

Tentu saja penampilan yang elegan, style dan modis menjadi selalu mereka tampilkan.

Seperti yang dilakukan artis peran asal Korea Selatan Park Min Young.

Ia selalu tampil menawan dalam setiap kesempatan.

Tentu saja banyak yang penasaran apa yang bisa membuat pemain drama What's Wrong With Secretary Kim ini selalu tampil prima dan perawatan dan kosmetik apa saja yang ia bawa dalam tasnya?

Belum lama ini Min Young pun mengungkapkan isi tasnya pada publik dalam sebuah video Youtube yang berjudul What in in My Bag?.

Video yang diunggah di kanal Youtube milik Min Young ini dengan gamblang memperlihatkan brand dari produk yang dikenakannya.

Berikut adalah beberapa produk kecantikan dan kesehatan yang ada di tas milik Min Young:

1. Tas merek Tod's Tasca Medium Leather Shopper

Pertama, mari kita lihat tas yang digunakan Min Young.