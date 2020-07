It’s Okay To Not Be Okay Malam Ini, yang Terjadi Setelah Moon Kang Tae dan Ko Moon Young Berpelukan

Drama Korea It’s Okay To Not Be Okay

BANGKAPOS.COM -- Sabtu malam, episode drama Korea “It’s Okay To Not Be Okay” kembali berlanjut. Apa yang akan terjadi antara Moon Kang Tae dan Ko Moon Young.

Drama unggulan di tvN itu akan tayang malam ini. Teaser epiosde malam ini sebetulnya sudah disampaikan di akhir episode terakhir.

Pada akhir episode sebelumnya, Moon Kang Tae (diperankan oleh Kim Soo Hyun), yang telah pindah ke rumah Ko Moon Young (Seo Ye Ji) bersama saudaranya.

Moon Kang Tae berlari ke kamar untuk membangukan Ko Moon Young dari mimpi buruk.

Setelah bangun, Ko Moon Young, yang sebagian besar menunjukkan kebanggaan dan kesombongan sejauh ini, jatuh dalam pelukan Moon Kang Tae untuk pertama kalinya, menyuruhnya pergi dan melarikan diri sambil memegang erat-erat, genggaman putus asa di bajunya.

Dalam keheningan baru, Moon Kang Tae dan Ko Moon Young duduk berhadapan di restoran, memancarkan suasana yang jauh berbeda dari hubungan mereka sebelumnya, mempertinggi antisipasi penonton tentang bagaimana pertemuan larut malam mereka telah mengubah hal-hal di antara keduanya.

Pada tanggal 20 Juni, drama percintaan baru TVN “It’s Okay to Not Be Okay” menjadi awal yang menjanjikan.

Menurut Nielsen Korea, episode pertama dari drama baru yang dibintangi Kim Soo Hyun dan Seo Ye Ji ini mencetak peringkat nasional rata-rata 6,1 persen dan puncak 7,0 persen, mengambil tempat pertama dalam slot waktu di semua saluran kabel.

““It’s Okay to Not Be Okay” juga menempati posisi pertama dalam slot waktu di semua saluran — termasuk jaringan siaran publik — di antara demografi utama pemirsa berusia 20 hingga 49 tahun, dengan siapa ia memperoleh skor rata-rata 4,3 persen dan puncak 5,1 persen.

Drama baru ini tampil sangat baik dengan pemirsa wanita di usia empat puluhan, di antaranya mendapat peringkat tertinggi 10,6 persen untuk pemutaran perdana.