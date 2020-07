Atletico Madrid Vs Leipzig, Simeone: Saya Yakin Laga Nanti Akan Kompetitif

BANGKAPOS.COM - Atletico Madrid dan RB Leipzig akan saling berhadapan di perempat final Liga Champions di Stadion Jose Alvalede, Lisbon, Portugal, Kamis (13/8/2020).

Laga perempat final itu akan menjadi pertemuan pertama bagi Atletico Madrid dan RB Leipzig.

Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, mengatakan timnya akan mempersiapkan diri sebaik mungkin.

Bagi Simeone, timnya harus benar-benar tampil bagus saat melawan RB Leipzig yang bermain sangat ofensif dan cepat.

"Anda akan selalu bertemu tim-tim bagus di perempat final dan itulah masalahnya di sini," kata Diego Simeone seperti dikutip dari Marca.

"Mereka telah menjalani musim hebat karena finis di tiga besar kompetisi Bundesliga."

"Mereka bermain sangat ofensif dan cepat. Kami akan mempersiapkan diri sebaik mungkin," ujar Diego Simeone.

Melihat penampilan RB Leipzig pada musim ini, Simeone pun meyakini timnya akan mendapat perlawanan ketat dari klub berjulukan Die Roten Bullen itu.

"Saya yakin laga nanti akan kompetitif. Kedua tim memiliki peluang sebanyak 50 persen untuk ke semifinal," ujar Diego Simeone.

Sementara, sebelum pertandingan antara Atletico Madrid dan RB Leipzig, perempat final Liga Champions akan lebih dahulu dibuka dengan duel Atalanta vs Paris Saint-Germain pada 12 Agustus 2020.

Adapun delapan tim lainnya masih akan melakoni leg kedua babak 16 besar yakni Napoli vs Barcelona, Chelsea vs Bayern Muenchen, Real Madrid vs Man City, dan Lyon vs Juventus. (Kompas.com/Farahdilla Puspa)

