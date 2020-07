Tak Percaya Diri, Dara Arafah Operasi Hidung, 5 Artis Ini juga Pernah Permak Wajah

Selebgram terkenal Dara Arafah baru-baru ini melakukan operasi hidung.

Operasi tersebut dilakukannya 2 minggu yang lalu.

Ia mengaku tidak percaya diri pada bentuk hidungnya.

Karena itulah Dara melakukan operasi.

Wanita yang pernah berseteru dengan Lucinta Luna itu membeberkan soal operasinya lewat Instagram storiesnya, Kamis (9/7/2020).

Videonya Sempat Viral, Ini Sosok Dara Arafah Selebgram Cantik yang Berseteru dengan Lucinta Luna (Kolase TribunNewsmaker - Instagram Dara Arafa)

"This is one of my dream for long ago, even when I’m junior high school.

Dari SMP gue selalu bilang ke orangtua gue. Kalau gue mampu dan punya uang sendiri, gue mau rhinoplasty," ungkap Dara Arafah.

"Gue gak pede dengan kondisi hidung gue yang agak miring dan kecil,

terserah lo pada mau bilang apa intinya gue gak pernah bisa merasa pede dan im just wanna fix it," imbuhnya.

• NAGITA Slavina Hamil Beneran? Raffi Ahmad Yakin dan Ngomong Begini di Depan Ibu Rafathar

Wanita berusia 20 tahun ini melakukan operasi Rhinoplasty yang ditangani oleh dr. Tompi.