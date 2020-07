Drama Korea It’s Okay To Not Be Okay

Episode 8 It’s Okay To Not Be Okay tampilkan Choi Daniel, Apakah Kim Soo Hyun Bakal Cemburu

BANGKAPOS.COM-- Drama akhir pekan tvN It’s Okay To Not Be Okay merilis gambar baru dari episode mendatang.

Penonton antusias dengan kedatangan Choi Daniel sebagai cameo dalam episode terbaru drama ini.

Dalam stills yang baru dirilis, Moon Kang Tae dan Go Moon Young bergabung dengan seorang pria yang tidak dikenal (Choi Daniel).

Moon Kang Tae tampak gelisah dengan penampilan pria itu saat dia menatapnya dan Go Moon Young dengan tidak senang.

Choi Daniel membintangi drama sebelumnya oleh penulis Jo Yong "Jugglers," yang mengarah ke penampilan spesialnya di "It’s Okay To Not Be Okay."

Choi Daniel mengambil peran sebagai penggemar Go Moon Young dan juga CEO dari sebuah perusahaan periklanan.

Dia memiliki peran aktif dalam menciptakan ketegangan antara Moon Kang Tae dan Go Moon Young, dan bahkan pemirsa akan menemukan diri mereka tertarik oleh perannya.

“Menyenangkan berakting bersama dua aktor utama dan sutradara.

Saya membuat banyak kenangan dan bersenang-senang syuting dalam suasana yang begitu harmonis,” kata Choi Daniel dalam sebuah keterangan seperti dikutip Tribunnewswiki.com dari Soompi, Senin (13/7/2020).