Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu 'Amin Paling Serius' Sal Priadi Feat Nadin Amizah

Chord dan Lirik Lagu 'Amin Paling Serius' Sal Priadi Feat Nadin Amizah

BANGKAPOS.COM-- Nadin Amizah dan Sal Priadi memang pandai membuat penggemar keduanya menyenagi lagu-lagu mereka.

Seperti lagu berjudul 'Amin Paling Serius' yang dinyanyikan keduanya.

sejak di rilis 2019 lalu, lagu ini terus dinikmati penggemarnya.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari Tribunambon.com

Intro: C Fm C F

Am G D..Dm Fm G..

C F

aku tahu kamu lahir dari

C Gm

cantik utuh cahaya rembulan

Am

sedang aku dari badai

F

marah riuh yang berisik

Dm G

juga banyak hal-hal yang sedih..

C F

tapi menurut aku kamu cemerlang

C Gm

mampu melahirkan bintang-bintang

Am

menurutku ini juga

Dm

karena hebatnya badaimu

F G

juga karena lembutnya tuturmu..

Am E

tuk petualangan ini

Am D Dm

mari kita ketuk pintu yang sama

Dm

membawa amin paling serius

G

seluruh dunia..

Reff:

C

bayangkan betapa

Am

cantik dan lucunya

Dm

gemuruh petir ini

Fm

disanding rintik-rintik

Em A

yang gemas.. dan merayakan

Dm

amin paling serius

G (C)

seluruh dunia..