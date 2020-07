Kunci Gitar, Chord dan Lirik lagu 'Satu Jam Saja' Lala Karmela

Chord dan lirik lagu 'Satu Jam Saja' Lala Karmela

BANGKAPOS.COM-- Penyanyi Lala Karmela memiliki hits yang banyak digemari yakni satu jam saja.

Lagu ini banyak digemari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari Tribunjateng.com

Intro : C F C F..

.

C Am

jangan berakhir..

Dm G

aku tak ingin berakhir..

Em Am

satu jam sa..ja

F

ku ingin diam berdua

Dm G

mengenang yang pernah ada

.

C Am

jangan berakhir..

Dm G

karna esok takkan lagi

Em Am

satu jam sa..ja

F

hingga ku rasa bahagia

Dm G

mengakhiri segalanya

.

F Em

tapi kini tak mungkin lagi

Dm G C

katamu semua sudah tak berarti

F Em Am G-Dm

satu jam saja itu pun tak mungkin

G

(tak mungkin lagi) tak mungkin lagi

.

C Am

jangan berakhir

Dm G

kuingin sebentar lagi

Em Am

satu jam sa..ja

F G

izinkan aku merasa

Dm C F G

rasa itu pernah ada

.

C Am

jangan berakhir

Dm G

karna esok takkan lagi

Em Am

satu jam sa..ja

F

hingga ku rasa bahagia

Dm G

mengakhiri segalanya

.

F Em

tapi kini tak mungkin lagi

Dm G C

katamu semua sudah tak berarti

F Em Am G-Dm

satu jam saja itu pun tak mungkin

G A

(tak mungkin lagi) tak mungkin lagi woouo..

.

Overtune:

D Bm Em A

jangan berakhir karna esok takkan lagi

F#m Bm Em G

satu jam sa...ja izinkan aku merasa

A Bm E

rasa itu pernah ada

G A D

(izinkan aku merasa) rasa itu pernah.. ada

(Bangkapos.com/Nordin/Tribunjateng.com)