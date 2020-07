LEDEKAN Ashanty Soal Aurel Bakal Jadi Tanggung Jawab Atta Halilintar Tahun 2021, Maksudnya?

BANGKAPOS.COM - Di hari ulang tahunnya yang ke -22, Aurel Hermansyah mendapat hadiah spesial dari kekasihnya yakni Atta Halilintar.



Atta memberikan Aurel sebuah cincin ketika dirinya memberi kekasihnya itu kejutan ulang tahun romantis di tengah laut sambil keliling Jakarta, pada Sabtu (11/7/2020) siang.



Ketika ditanya Ashanty apa maksud Atta memberikan Aurel cincin, Atta menjawab hal itu tidak ada kaitannya dengan budaya melamar seperti orang-orang barat.



Pertanyaan Ashanty terjadi ketika mereka sedang mengadakan kegiatan perayaan hari ulang tahun Aurel di The Westin Hotel Jakarta, Sabtu (11/7/2020) malam.



Ditayangkan di YouTube The Hermansyah A6, Minggu (12/7/2020), awalnya Ashanty menghampiri Atta dan menanyakan kekasih Aurel itu soal acara ultah Aurel.



Atta kemudian memuji acara yang dirancang oleh Aurel dan Anang Hermansyah tersebut.



"lucu dong," kata Atta.



Ashanty lalu memberi sinyal bahwa di tahun 2021 nanti, orang yang bertanggung jawab atas semua kegiatan Aurel adalah Atta.



"Nanti tahun depan sudah Atta terus yang gantian," ledek Ashanty.



Sebelumnya, Ashanty sudah beberapa kali memberi sinyal bahwa Aurel akan segera menikah di tahun 2021 nanti.



Kemudian Ashanty menanyakan mengapa Atta tidak berlutut ketika memberikan cincin ke Aurel.



Atta beralasan dirinya memilih untuk romantis dengan caranya sendiri, tidak meniru orang lain.



"Tetep aku stay in character," kata Atta.



"Aku lebih sweet dengan caraku sendiri."



Maksud Kasih Aurel Cincin



Selanjutnya Ashanty menanyakan apa maksud Atta memberi hadiah cincin.



"Terus yang Bunda mau tanya itu kamu ngasih cincin maksudnya apa?" tanya Ashanty.



"Tanda keseriusan," jawab Atta.



Kemudian Ashanty menjelaskan bahwa tindakan memberikan cincin kepada wanita dapat bermakna sebagai sebuah lamaran.



"Soalnya kalau di bule kan would you be my wife (maukah kau jadi istriku)," ujar Ashanty.



Namun pernyataan itu langsung dibantah oleh Atta.



Atta menekankan bahwa cincin itu dimaksudkan sebagai tanda dirinya dan Aurel sama-sama serius dalam hubungan mereka.



"Enggak kalau itu tanda keseriusan karena kalau gitu kita sudah tahu sama-sama menuju ke hal yang lebih baik," papar Atta.



"Kalau ini (berlutut memberi cincin) sudah biasa, seratus juta manusia sama," lanjutnya.



Ashanty mengakui kejutan yang diberikan oleh Atta sebagai kejutan yang bagus.



Tetapi ia tetap menyayangkan mengapa Atta tidak berlutut ketika memberikan cincin kepada Aurel.



"Semuanya keren, semuanya tak terbayangkan cuma jeleknya itu doang (enggak berlutut memberi cincin)," sindir Ashanty.



Atta dan Aurel Beda Respons Dengar Doa Ashanty



Pada saat acara suap-suapan kue ulang tahun, ketika Ashanty tiba-tiba mendoakan Aurel cepat menikah, Atta dan Aurel memiliki jawaban yang berbeda.



Awalnya Aurel memanggil Atta untuk menyuapi kekasihnya itu kue ulang tahun.



Ashanty juga ikut memanggil-manggil Atta.



"Jangan malu-malu dong," kata Aurel yang hendak menyuapi Atta kue ulang tahun.



Belum sempat Atta melahap suapan dari Aurel, Atta tiba-tiba meminta Aurel untuk berdoa terlebih dahulu tentang apa yang menjadi harapan di hari ulang tahunnya itu.



"Eh make a wish (buat permintaan) dulu kamu," ucap Atta.



"Udah," jawab Aurel.



Belum puas mendengar jawaban Aurel, Atta kemudian meminta Aurel menjabarkan satu per satu permintaan yang dibuat.



"Apa coba wish-nya orang mau dengar," tanya Atta.



Pertama Aurel enggan menuruti kemauan Atta, namun Atta bersikeras tidak mau disuapi oleh Aurel sebelum mendengar list permintaan Aurel.



"Wish-nya dulu," pinta Atta.



Tiba-tiba Ashanty yang berada di belakang Aurel menjawab bahwa doa atau harapan Aurel adalah agar cepat menikah.



"Cepet kawin," kata Ashanty.



Mendengar ucapan Ashanty, Atta mengamini doa tersebut.



Namun di sisi lain Aurel langsung memberikan jawaban apa yang menjadi harapannya.



"Semoga ke depannya lebih baik," tutur Aurel.



Kemudian Atta meminta Aurel menjelaskan harapan atau doa kepada ayah dan ibunya yakni Ashanty dan Anang.



Aurel lalu bercerita bahwa dirinya tidak menyangka akan diberi kejutan besar oleh orangtuanya.



Mendengar hal tersebut, Ashanty meledek bahwa acara perayaan ultah ke-22 Aurel akan menjadi acara terakhir yang dirancang oleh dirinya dan Anang.



"Karena ini mungkin akan menjadi acara terakhir yang kita buatin kan," ledek Ashanty sambil tersenyum.



"Kalau udah punya suami kan enggak dibuatin lagi," canda Ashanty.



Mendengar hal itu Atta yang berada di samping Ashanty merespons dengan tersenyum.



Barulah setelah itu Atta mau menerima suapan dari Aurel.



Simak video selengkapnya mulai menit ke-16.15:



