Polda Babel Gelar Tes Kesamaptaan Jasmani Penerimaan Akpol dan Tamtama

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Panitia penerimaan anggota Polri Polda Kepulauan Bangka Belitung menggelar tes Kesamaptaan Jasmani di Stadion Depati Amir Pangkalpinang, Senin (13/7/2020).

Tes ini diikuti oleh peserta jalur masuk Akademi Kepolisian (Akpol) dan jalur tamtama.

Untuk jalur Akpol diikuti oleh 15 peserta dua diantaranya perempuan dan 30 peserta lewat jalur tamtama.

"Hari ini kita menggelar tes Kesamaptaan jasmani untuk penerimaan anggota Polri jalur Akpol dan Tamtama," kata Kombes Kombes Pol Achmad Muchtarom Karo SDM Polda Kepulauan Bangka Belitung disela kegiatan.

Kombes Pol Achmad Muchtarom menjelaskan untuk tes Kesamaptaan Jasmani terdiri dari lari, push up, poll up, shit up dilanjutkan dengan renang.

Para peserta wajib melewati semua tes sesuai dengan ketentuan dan syarat minimal.

Dimana tes yang dilaksanakan diawasi oleh panitia terpadu baik internal maupun eksternal.

Peserta juga dapat langsung mengetahui nilai yang didapat dalam setiap tes maupun akumulatif hasilnya.

"Peserta wajjb mengikuti semua tes dalam penerimaan tes polri sesuai ketentuan setiap tes yang dilaksanakan dilakukan terbuka dengan pengawasan baik dari internal maupun eksternal dikepanitian," kata Kombes Pol Achmad Muchtarom.

(Bangkapos/Deddy Marjaya)