Poster Weird Genius di Times Square, Bakal Konser di New York?

BANGKAPOS.COM - Lagu Lathi benar-benar membuat grup Weird Genius melambung di kancah musik dunia. Kini poster grup musik beraliran EDM itu terpampang di Times Square.

Weird Genius adalah grup musik EDM dan synth-pop asal Indonesia yang beranggotakan Reza Oktovian, Eka Gustiwana, dan Gerald Liu.

Grup ini terbentuk sejak tahun 2016 dan merilis lagu pertama mereka di tahun 2017 dengan judul DPS.

Baru-baru ini, kolaborasi Weird Genius dengan Sara Fajira melalui lagu berjudul Lathi, meledak di dunia maya.

Karena kesuksesan itu, Weird Genius mulai menembus musik papan atas dunia.

Kabar terbarunya, kini nama grup mereka sudah terkenal di New York, Amerika Serikat.

"Lathi reaches 100 million total plays online! We hope to bring our show to New York, but this will do for now. Weird Genius in Times Square...

More news next week -- #weirdgenius #lathi #timessquare #newyork

(athi mencapai total 100 juta diputar online! Kami berharap dapat membawa pertunjukan kami ke New York, tetapi ini akan berlaku untuk saat ini. Genius Aneh di Times Square ... Berita lainnya minggu depan," posting akun Weird Genius.

Ucpaan selamat pun banyak disampaikan warganet, termasuk di antaranya adalah Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

"Keren sekalski !! Go conquer the world," kata Ridwan Kamil.

