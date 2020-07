BANGKAPOS.COM-- Lagu Piyu berjudul Firasatku memiliki kisah yang dalam, liriknya berkisah tentang pasangan.

Lagu ini banyak dinyanyikan ulang oleh penyanyi-penyanyi hingga sekarang.

Berikut chord dan lirik lagu firasatku Piyu feat Inna Kamarie seperti dilansir Tribunnews.com

[intro]

D



G

Jika saja aku tahu

D

Ada yang tak sepenuh hati

G

Caramu mencintai aku

D

Membuat diriku bertanya



Em Bm

Bisa saja ada yang tersembunyi

Em Bm

Firasatku mengatakan itu

Em Bm

Ingin aku bertanya padamu

G A

Tentang sesuatu di dalam dirimu



[chorus]

D F# Bm

Masihkah ada rahasia yang tersimpan

D7 Em D C

Jauh di dalam hatimu yang tak dapat ku mengerti

A D F# Bm

Maukah engkau bicara jujur padaku

D7 Em D C

Hingga bisa ku tahu yang tersimpan di hatimu

A

di hatimu



G

Awal mula hati ini dulu

D

Menaruh percaya padamu

G

Tak pernah sekejap aku ini

D

Mengingkari ketulusanmu



Em Bm

Bisa saja ada yang tersembunyi

Em Bm

Firasatku mengatakan itu

Em Bm

Ingin aku bertanya padamu

G A

Tentang sesuatu di dalam dirimu



[chorus]

D F# Bm

Masihkah ada rahasia yang tersimpan

D7 Em D C

Jauh di dalam hatimu yang tak dapat ku mengerti

A D F# Bm

Maukah engkau bicara jujur padaku

D7 Em D C

Hingga bisa ku tahu yang tersimpan di hatimu

A

di hatimu



[solo]

Bm

Am G F E

Bm A G F#



Em Bm

Bisa saja ada yang tersembunyi

G A

Tentang sesuatu di dalam dirimu



[chorus:overtone]

B E G# C#m

Masihkah ada rahasia yang tersimpan

E7 F#m E D

Jauh di dalam hatimu yang tak dapat ku mengerti

B E G# C#m

Maukah engkau bicara jujur padaku

E7 F#m E D

Hingga bisa ku tahu yang tersimpan di hatimu



B E G# C#m

Masihkah ada rahasia yang tersimpan

E7 F#m E D

Jauh di dalam hatimu yang tak dapat ku mengerti

B E G# C#m

Maukah engkau bicara jujur padaku

E7 F#m E D

Hingga bisa ku tahu yang tersimpan di hatimu

B

di hatimu



[outro]

E

(Bangkapos.com/Nordin/Tribunnews.com)