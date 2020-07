Chord dan lirik lagu 'Payphone' Maroon 5 Feat Wiz Khalifah

BANGKAPOS.COM-- Lagu-lagu yang dinyanyikan Group Band Maroon 5 banyak yang digemari.

Tak tangung-tanggung, lagu mereka yang berjudul Payphone disenangi semua kalangan, baik orang dewasa hingga anak-anak.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari Tribunnews.com

C

I'm at a payphone

G

trying to call home

Em

All of my change

D

I spent on you

C

Where have the times gone,

G

Baby it's all wrong,