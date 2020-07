Pengaruh Pandemi Covid-19, BPS Bangka Belitung Sebut Angka Tingkat Kemiskinan di Kota Naik

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam berita resmi statistik menjelaskan tingkat kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan pada Maret 2020.

Menurut Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Harjo Teguh Ilmiana, kondisi wilayah tempat tinggal terjadi perbedaan cukup tinggi antara kota dan desa, masing-masing tingkat kemiskinan pada kota dan pedesaan pada Maret 2020 sebesar 3,06 persen dan 6,33 persen.

"Kondisi ini dilihat dari persentase di perkotaan naik 2,98 persen dari September 2019 menjadi 3,06 Maret 2020. Sementara untuk pedesaan terjadi penurunan sebesar 6,38 persen menjadi 6,33 persen pada Maret 2020," jelas Harjo, Rabu (15/7/2020).

Menurut Harjo, ini menjadi hal yang wajar karena adanya pengaruh Covid-19 karena daerah perkotaan lebih sensitif sehingga terjadi konsumsi jika dilihat pengeluaran per kapita untuk kota terjadi penurunan, sementara di desa terjadi peningkatan.

"Dilihat dari komoditi yang dikonsumsi beras terjadi penurunan kualitas di periode Maret 2020," kara Harjo.

Foto data tingkat kemiskinan di desa dan di kota dalam berita resmi statistik pada Rabu (15/7/2020 (Screenshot Live Streaming BPS)

Diakuinya, jika dilihat garis kemiskinan antara pedesaan dan perkotaan khususnya pedesaan garis kemiskinan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan.

"Untuk pedesaan garis kemiskinan untuk makanan 74,13 persen sementara untuk perkotaan kemiskinan makanannya 71,40 persen terhadap total garis kemiskinan kota," ungkapnya.

"Jika dilihat dari totalnya, garis kemiskinan di perkotaan sebesar Rp 710.634 per kapita per bulan, sementara untuk daerah pedesaan adalah Rp 732.570 per kapita per bulan," jelas Harjo.

(Bangkapos.com/Widodo)