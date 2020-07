Kendarai Motor untuk Beraktifitas, Yamaha Ajak Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan

BANGKAPOS. COM, BANGKA-- Masyarakat harus tetap menerapkan protokol kesehatan di masa new normal.

Pengendara motor pun harus tetap menjaga jarak sesuai dengan protokol kesehatan serta menghindari kera,maian.

Untuk menjalani aktifitas sehari-hari, PT Yamaha Indonesia Motor Mfg (YIMM) mengajak masyarakat Indonesia untuk #NAIKYAMAHAAJA dengan menerapkan protokol kesehatan.

“Pada era New Normal ini masyarakat sudah mulai melakukan rutinitasnya kembali, namun kita tetap perlu mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan peraturan pemerintah," tutur Yordan Satriadi, Deputi GM Marketing PT Yamaha Indonesia Motor Mfg, Kamis (16/7).

Di era new normal ini, pengguna sepeda motor diwajibkan untuk tetap mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan peraturan pemerintah, salah satunya wajib menggunakan masker dan sarung tangan saat berkendara.

"Jadi berpergian akan lebih tenang, ditambah lagi dengan #NAIKYAMAHAAJA akan mempermudah kalian dalam menjalani rutinitas harian," ujar Yordan.

Dijelaskan Yordan, bahwa tidak hanya tenang dalam berkendara, dengan #NAIKYAMAHAAJA, juga bisa tetap stylish dengan Yamaha All New XSR 155 sebagai Best of Sport Retro 2020 dan Yamaha Lexi sebagai Best of Medium Skutik 125 cc 2020 (dalam Otomotif Award 2020) yang dapat menunjang penampilan untuk bergaya maksimal di era New Normal ini.



Bahkan di Era New Normal ini membuat kita harus beradaptasi dengan kebiasaan baru, khususnya dengan membawa berbagai perlengkapan saat berpergian.

" #NAIKYAMAHAAJA bersama Yamaha FreeGo dengan kapasitas bagasi yang luas merupakan pilihan berkendara yang tepat bagi kalian yang seringkali membawa banyak barang saat berpergian, terlebih saat ini kita akan terbiasa membawa alat pelindung diri seperti hand sanitizer, face shield, dan lain-lainnya," jelasnya.



Salah satu produk Generasi 125 yang mendapat predikat Best Buy Matic (dalam Motor Plus Award 2019) ini juga sangat praktis karena memiliki fitur Smart Front Fuel sehingga dapat mengisi bahan bakar dari depan, tanpa harus membuka tempat duduk.



Tidak hanya sebagai teman berkendara untuk rutinitas sehari-hari, bagi petualang sejati, kalian bisa #NAIKYAMAHAAJA dengan Yamaha WR155R yang handal menghadapi beragam lintasan.

Dengan mesin 155 cc VVA berpendingin cairan (Liquid-Cooled) Yamaha WR155R memiliki performa terbaik di kelasnya sehingga siap untuk menemani hobi berpetualang kamu di era New Normal ini.



Meskipun New Normal mengharuskan kita jaga jarak, tapi dengan #NAIKYAMAHAAJA kalian bisa tetap connected dengan Yamaha All New NMAX 155 Connected/ABS kalian. Motor yang menjadi Bike of The Year 2020 dan meraih Best of Medium Skutik 155 cc (dalam Otomotif Award 2020) dapat connected dengan pengendaranya karena salah satunya didukung dengan adanya Y-connect App dari Yamaha Motor.

“Para staff kita di semua dealer Yamaha Bangka dan Belitung juga menggunakan masker, face shield dan sarung tangan, kita juga menyediakan fasilitas cuci tangan dan semprot desinfektan. Jadi mari kita bersama putuskan rantai covid 19 ini dengan tetap mengikuti standar protocol kesehatan dari pemerintah bumi Serumpun Sebalai, ingat kalo naik motor jangan lupa tetap safety riding juga” ujar Oriansah. M selaku Area Control Marketing CV. Sumber Jadi – Main Dealer Yamaha Bangka Belitung.



Dikemukakan Oriansah, dengan #NAIKYAMAHAAJA konsumen menikmati fasilitas Service Kunjung Yamaha (SKY) serta dengan mengunduh aplikasi My Yamaha Motor pada smartphone, bisa mendapatkan berbagai informasi tentang motor Yamaha.

Untuk Informasi produk sepeda motor Yamaha selengkapnya dapat kunjungi langsung website resmi Yamaha Motor di www.yamaha-motor.co.id atau di www.sumberjadi.co.id atau di media sosial @yamahakite.(rya)