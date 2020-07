Drama Korea It’s Okay To Not Be Okay

Kang Tae Ajak Moon Young Berlibur Bersama, Sinopsis It's Okay To Not Be Okay Episode 9 Tayang Malam Ini

BANGKAPOS.COM -- Penggemar drama Korea It's Okay To Not Be Okay mungkin tak sabar lagi untuk menikmati drama yang sedang naik daun ini, Sabtu (18/7/2020).

Ets, harap bersabar, sebelum menyaksikannya ada baiknya melihat ulasan singkat terlebih dahulu untuk episode yang akan tayang.

Drama Korea It's Okay To Not Be Okay episode 9 akan hadir kembali menyuguhkan cerita yang semakin menarik.

Drama yang mengisahkan tentang seorang pria bernama Moon Kang Tae (Kim Soo-Hyun) yang bekerja di bangsal psikiatris.

Sehari-hari Kang Tae bertugas menulis kondisi pasien dan menghadapi situasi tak terduga seperti saat pasien berkelahi atau kabur.

Ia lantas bertemu dengan karakter wanita yang diperankan oleh Seo Ye Ji.

Wanita tersebut merupakan penulis buku anak-anak yang juga mengalami gangguan kepribadian antisosial.

Tak hanya itu, ia juga dikenal sombong dan egois.

Bagaimana jadinya bila keduanya bertemu?