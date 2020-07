Sinopsis Drama Korea It's Okay To Not Be Okay Episode 9, Kang Tae Abaikan Kakaknya

Drama Korea It’s Okay To Not Be Okay

BANGKAPOS.COM - Drama Korea It's Okay To Not Be Okay episode 9 akan hadir kembali menyuguhkan cerita yang semakin menarik hari ini, Sabtu (18/7/2020).

Drama ini tayang mulai pukul 21.00 KST atau 19.00 WIB di TVN, Anda juga bisa menyaksikannya di Netflix. Pada episode sebelumnya, Kang Tae (Kim Soo Hyun) mulai menunjukan ketertarikannya pada Moon Young (Seo Ye Ji).

Sang kakak, Sang Te (Oh Jung Se) yang menyadari hal ini mulai terusik melihat perhatian adiknya terbagi ke Moon Young.

Kang Tae juga membela saat Moon Young dipukul oleh suami salah satu pasien rumah sakit jiwa.

Akibat perilakunya, Kang Tae diskors dan tidak mendapat gaji sementara waktu.

Bukannya sedih atau menyesal. Kang Tae justru sangat gembira.

Dia mengajak Moon Young berlibur bersama. Mereka mengunjungi tempat-tempat yang tidak bisa dikunjungi dengan kakaknya, salah satunya melewati jembatan gantung.

Kang Tae begitu menikmati liburannya bersama Moon Young hingga tak sadar mengabaikan kakaknya.

Sang Tae berusaha menghubungi adiknya namun tak diangkat, dia pun mulai cemburu terhadap Moon Young.

Kang Tae juga berusaha mencari tahu tentang ibu Moon Young. Dia menduga Ibu Moon Young mungkin saja masih hidup dan hanya menghilang.

Benarkah dugaan Kang Tae tentang ibu Moon Young? Saksikan kelanjutan kisahnya dalam drama It's Okay To Not Be Okay episode 9.

