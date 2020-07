Tanda-tanda Seseorang Tak Cukup Makan Sayuran

BANGKAPOS.COM - Bagi beberapa orang, sayuran mungkin terasa hambar, tawar, atau rasanya pahit.

Tetapi makanan nabati ini sangat dibutuhkan oleh tubuh agar tetap sehat.

Maggie Michalczyk, ahli diet terdaftar, mengatakan pada Eat This, Not That! bahwa sayuran memiliki banyak manfaat karena kaya akan vitamin, mineral, antioksidan dan serat.

Ini semua digunakan oleh tubuh agar berfungsi dengan baik sambil mencegah penyakit kronis.

Selain menyediakan antioksidan, sayuran juga penting untuk alasan lain yakni sebagai sumber serat terbaik, yang membantu mendukung pencernaan yang sehat dan juga membantu orang merasa kenyang setelah makan.

Demikian menurut Yasi Ansari, ahli gizi terdaftar dan juru bicara ahli gizi untuk Akademi Nutrisi dan Diet.

Oleh karenanya kita harus makan cukup sayuran untuk menjaga kesehatan.

Bagaimana kita tahu bahwa kita kurang makan sayur?

Michalczyk, Ansari dan ahli diet terdaftar lainnya telah menjelaskan secara rinci 9 tanda yang menunjukkan bahwa kamu tidak makan cukup sayuran setiap hari.

1. Suasana hati buruk