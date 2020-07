Babel Butuh Strategi Tingkatkan Perekonomian Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Provinsi Bangka Belitung membutuhkan strategi dalam mendorong perekonomian di tengah pandemi covid-19, terutama pada sektor pertambangan dan pariwisata.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman webinar Goverment Roundtable series Covid-19: New, Next and Post bertema Bangka Belitung: Timah dan Pariwasata, Senin (20/7/2020).

"Kita harus bersikap melihat kondisi Bangka Belitung ini. Kita memang masih dalam cekaman kondisi ekonomi sangat rendah. Tentunya masing-masing daerah perlu strategi membangun daerah saat pandemi ini,"ujar Erzaldi.

Diakuinya, saat ini pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung pada posisi 1,35 persen.

"Ini menunjukan kita terendah di Sumatera, kalau posisi nasional saat ini 2,97 persen. Ini sangat berimbas, dari sini kita dapat melihat peran pertambangan dan pariwisata sangat berpengaruh terhadap perekonomian kita,"kata Erzaldi.

Terutama sektor pertambangan sangat turun pada beberapa tahun terakhir akibat kebijakan pemerintah dan pandemi Covid-19 dalam mempengaruhi perekonomian Babel yang sangat rendah.

"Kita bisa beralasan pada masa pandemi ini. Tentu dalam menginformasi tailing tourism, kita tidak bisa meninggalkan pertambangan namun ini menjadi pertimbangan," ungkap Erzaldi.

Pemerintah perlu mengambil sikap dalam mengelola pariwisata mejadi lebih baik.

Saat ini jumlah tamu wisatawan pada titik yang sangat rendah, walaupun ada kenaikan namun tidak signifikan.

"Kita jangan lemah tentu harus berjuang dan bersama-sama memperbaiki kondisi ini. Kami merumuskan pariwisata ini dikemas dengan baik untuk membangun perekonomian," sebut Erzaldi.