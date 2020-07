Di Pasar Murah Harga Ayam Potong Dibandrol Rp 26.000 dan Bawang Merah Rp 30 Per Kilogram

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Operasi pasar murah yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Bangka Belitung menyediakan sejumlah bahan kebutuhan pokok.

Harga yang ditawarpun bervariasi. Mulai dari bawang merah Rp 30.000 per kilogram, bawang putih Rp 15.000 per kilogram, kentang Rp 12.500, kemiri 2 ons Rp 10.000, tomat Rp 1 kg 12.000, , cabe rawit 3,5 ons Rp 10.000, telur Rp 1.500 per butir, dan ayam potong Rp 26.000 per kilogram.

Kabid Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri ( PP ) Dinas perindustrian dan Perdagangan Provinsi Babel Armaini, menyebut dalam operasi pasar ini, pihaknya menyebut harga jual yang ditawarkan pihaknya berkisar antara dua setengah hingga lima persen dibawah harga pasaran.

"Yang kami tawarkan mulai dari sembako sampai daging ayam. Untuk kisaran harga yang ditawarkan operasi pasar murah ini sekitar 2,5 hingga 5% dibawah harga pasar," jelas Armaini di halaman kantor Camat Muntok, yang menjadi lokasi operasi pasar murah, Senin (20/7/2020).

Warga Serbu Pasar Murah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Bangka Belitung, menggelar operasi pasar murah di Kantor Camat Muntok, Senin (20/7/2020) (Bangkapos.com/Anthoni)

Kehadiran pasar murah ini disambut antusias warga. Sejak pagi mereka berbondong-bondong mendatangi lokasi operasi pasar murah.

Kabid Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri ( PP ) Disperindag Provinsi Babel Armaini, menyebut pasar murah ini merupakan program rutin pihaknya bekerja sama dengan Satgas Pangan Provinsi Babel dan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian kabupaten kota.

Ini agenda rutin menyambut hari besar keagamaan nasional. Salah satunya kemarin sampai kita lakukan menyambut bulan Ramadan yang ini Kita menyambut idul Adha. Insyaallah nanti akan berlanjut hingga menjelang Natal dan Tahun Baru," ungkap Armaini, di area pasar murah Senin ( 20/7/2020 ).

Dalam operasi pasar tersebut, kata Armaini, pihaknya memboyong para pelaku usaha. Termasuk menggandeng pihak Bulog.

