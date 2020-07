Disperindag Babel Sebut Harga Daging Sapi Stabil Rp130 Ribu Jelang Idul Adha

BANGKAPOS.COM,BANGKA -- Menjelang Lebaran Idul Adha harga daging sapi di Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung berkisar Rp 125.000 hingga Rp 130.000.

Kepala Disperindag Provinsi Bangka Belitung, Sunardi mengatakan dalam rangka hari keagamaan Disperindag telah melakukan pemantauan harga untuk persediaan barang pokok di Pasar.

"Untuk harga masih stabil sekitar Rp 125.000 hingga Rp 130.000 masih stabil dan dalam rangka hari keagamaan kita melakukan pemantauan harga dengan stok yang ada di pedagang,"ujar Sunardi kepada Bangkapos.com, Senin (20/7/2020) ditempat kerjanya.

Menjelang hari keagaman Nasional semua dilakukan serupa baik Idul Fitri dan Idul Adha dalam upaya mencegah kenaikan harga menjelang hari keagamaan.

"Melalui pemantauan harga sama dengan stok di pedagang dan distributor, hasilnya kita melihat berdasarkan laporan menjelang Idul Adha. Begitu juga dengan harga tiap hari disampaikan stabil. Kita kemarin sempat bergejolak dari gula, tetapi kali ini belum ada, kita juga menekan jangan diatas harga eceran tertinggi,"katanya.

Satuan Tugas Pangan memiliki tugas dalam upaya menstabilkan harga barang pokok menjelang hari besar keagamaan seperti ini, agar tidak terjadi lonjakan harga.

"Tentunya sesuai acuan dari Peraturan Kementrian Perdagangan nomer 7 tahun 2020, dengan harga acuan pembeli dan penjual untuk konsumen,"ujarnya.

Dia menjelaskan beberapa barang pokok yang banyak dicari menjelang hari keagamaan seperti saat ini, seperti bumbu-bumbu, telor, gula serta barang pokok lainya.

"Yang penting kebutuhan saat idul fitri seperti rempah-rempah, bumbu-bumbu, tolor, gula yang digunakan untuk membuat kue, ditambah dengan daging sapi dan ayam,"lanjutnya.

Di tengah pandemi Covid-19, Sunardi mengharapkan para pedagang untuk tetap menyesuaikan harga barang pokok sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Kita mengharapkan dimasa Covid-19 belum memastikan new normal menyesuaikan kebutuhan untuk kebutuhan pasokan dan harga masih terkendali, mudah-mudahan tidak ada lonjakan harga,"harapnya.

Daftar Harga Bahan Pokok Pasar Ratu Tunggal Kota Pangkalpinang

Gula Pasir PSM Rp 14.000 per Kg

Gula Pasir Kiloaan Rp 12.500 per Kg

Minyak Goreng Bimolo Botol Rp 15.000 per Liter.

Minyak Goreng Fortune Rp 11.000 per Liter.

Telur Ayam Broiler Rp. 28.000 per Kg

Telur Ayam Kampung Rp. 50.000 per Kg

Cabe Merah Rp 24.000 per Kg

Cabe Rawit Merah Rp 35.000

Cabe Rawit Hijau Rp 30.000

Bawang Merah Rp 34.000

Bawang Putih Rp 16.000

Sumber:Disperindag.

