Diisukan Putus dari Richard Kyle, Jessika Iskandar Pajang Foto Lengkap dengan Kekasih dan Anaknya

BANGKAPOS.COM-- Rumor Jessica Iskandar dan Richard Kyle kini senter dibicarakan warganet.

Hal ini bermula saat kakak Jessica, Erick Iskandar, memposting sindiran tentang parasit.

Dugaan ini diperkuat lagi Jessika Iskandar dan Richard Kyle tak saling mengikuti di Instagram.

Namun rumor tersebut seolah terbantah dengan kehadiran Richard ke ulang tahun anak Jessica yakni El Barack.

Jessica memposting kebersamaan mereka di instagram pribadinya @inijedar.

Ketiganya terlihat akrab dalam foto perayaan tersebut ditambah lagi kekompakan mengenakan konstum power ranger

"Happy birthday EL Barack, you mean so much to me! I am so proud of you! I love you," tulis Jessica

Sebelumnya, isu Richard Kyle dan Jessica Iskandar telah putus tiba-tiba menyeruak.