Dir RSBT Muntok Dr Yovita Sari Metkono kembali berikan Vitamin kepada tim Verifikasi Satgas Angla 

BANGKAPOS.COM--Bangka Barat, Atas perintah Komandan Lanal Babel Kolonel Laut (P) Dudik Kuswoyo,S.E., M.Tr. Hanla selaku Dansatgas Angla Prov. Babel kepada Tim Verifikasi satgas Angla Muntok yang terdiri dari TNI/Polri, BPTD, KKP, KSOP, dan Satpol PP yang telah melaksanakan kesiap Siagaan dalam pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan dalam rangka percepatan penanganan covid 19 bagi yang menyeberang ataupun datang melalui pelabuhan Tanjung Kalian Muntok agar tetap menjaga kesehatan dengan mengomsumsi suplemen/vitamin.

Bertempat di pintu masuk kapal pelabuhan Tanjung Kalian, Dr Yovita Sari Metkono selaku Dir RSBT kembali memberikan kejutan dengan membagikan vitamin kepada tim Verifikasi Satgas Angla Muntok yang sedang bertugas melaksanakan pengecekan protokol kesehatan kepada penumpang yang baru datang menggunakan KMP Dharma Kosala, Selasa (21/07/2020)

Danposal Muntok Beserta Tim Verifikasi Satgas Angla mengucapkan terimakasih atas kejutan dan perhatian Dir RSBT Muntok yang telah peduli memperhatikan kesehatan petugas tim verifikasi Satgas Angla yang sampai saat ini Alhamdulillah kesehatan masih tetap terjaga dan Danposal Muntok berpesan " bersama jaga sinergitas dalam menjalankan tugas sosial dengan iklas, "My duty is my worship". (*)