Harga Emas Sudah Mencapai Rp 963.000 Per Gram, Diprediksi Tembus Rp 1 Juta

Ilustrasi emas batangan. Harga emas saat ini sudah mencapai Rp 963.000 per gram. Diprediksi harga emas akan menyentuh angka Rp 1 juta per gram.

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Harga emas saat ini sudah mencapai Rp 963.000 per gram.

Diprediksi harga emas akan menyentuh angka Rp 1 juta per gram.

Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan, harga emas Antam selama setahun terakhir memang terus meningkat.

Peningkatan harga emas bahkan mencapai 31,2 persen, mengalahkan keuntungan aset lainnya seperti deposito bank dengan bunga berkisar 5 persen atau surat utang pemerintah yang imbal hasilnya 7 persen.

"Emas menjadi salah satu instrumen yang paling menarik saat terjadi tekanan ekonomi. Emas mudah dibeli, tahan terhadap inflasi dan harganya cenderung naik," ujar Bhima, Selasa(21/7/2020).

Kata Bhima ada banyak faktor menyebabkan harga emas terus menanjak. Salah satunya bank sentral di banyak negara sedang agresif memborong emas sejak pertengahan 2019 dan Bank Sentral AS mengeluarkan stimulus untuk menggerakkan perekonomian yang lesu akibat pandemi covid-19 di hampir seluruh dunia.

• Nama-nama Lembaga Negara yang Resmi Dibubarkan Presiden Joko Widodo

• Hari Ini Sidang Isbat Penentuan Awal Zulhijjah 1441 H dan Idul Adha 2020

• Terbelit Masalah Ekonomi, Pedagang Mi Tega Jual Istri Lewat Aplikasi Online, Tarif Kencan Rp 400.000

Bank Indonesia, lanjutnya, melakukan formula serupa terhadap kepemilkan emas.

"Pada Juni 2020 tercatat kepemilikan emas moneter BI sebesar 4,47 miliar dolar AS atau naik 2,98 persen month-on-month dari bulan sebelumnya yang sebesar 4,35 miliar dolar," kata Bhima.

Seorang konsumen memperlihatkan emas batangan atau logam mulia yang baru dibelinya di Butik Emas, Jalan Ir H Djuanda, Kota Bandung, Rabu (8/1/2020). Harga logam mulia milik PT Aneka Tambang (Antam) di Butik Emas hari ini berada di angka Rp 815.000 per gram atau naik sebesar Rp 16.000 dari posisi hari sebelumnya Rp 799.000 per gram. Sementara harga jual dari Rp 700.000 per gram naik sebesar Rp 14.000 jadi seharga Rp 714.000 per gram. Kenaikan harga emas yang hampir menyentuh 2 persen itu, dipicu memanasnya konplik Iran dan Amerika Serikat. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)

Sementara itu, SVP Corporate Secretary PT Antam, Kunto Hendrapawoko mengatakan, pihaknya telah melakukan sejumlah penyesuaian terhadap kondisi pasar di era normal baru.

Salah satunya adalah penjualan emas secara daring dan pemesanan serta transaksi buyback melalui Whatsapp.