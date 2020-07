Indonesia Games Championship 2020, Komitmen Telkomsel Kembangkan Industri Mobile Gaming

Telkomsel

Kembangkan Industri Mobile Gaming-1 sd 5: Sejak bergulir pada Mei 2020 lalu, penyelenggaraan IGC 2020 menjadi sangat istimewa karena walaupun terselenggara di tengah situasi darurat pandemi, kompetisi ini justru mampu menjaring lebih banyak peserta dibandingkan dengan penyelenggaraan pada dua edisi sebelumnya. Gelaran kompetisi Indonesia Games Championship (IGC) 2020 yang dihadirkan Telkomsel melalui Dunia Games telah diikuti 31.442 peserta yang berasal dari 457 kabupaten/kota di Indonesia. IGC 2020 sendiri mempertandingkan empat game, yaitu League of Legends, Free Fire, Call of Duty Mobile, dan Arena of Valor.