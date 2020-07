Jaga Kebugaran Personel, Polres Bangka Tengah Gelar Tes Kesamaptaan Jasmani

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Di halaman Mako Polres Bangka Tengah Jajaran Polres Bateng melaksanakan Tes Kesamaptaan Jasmani (TKJ) Semester I Tahun 2020.

Tes Kesamaptaan Jasmani Polres Bateng ini dilaksanakan selama empat hari dan diikuti oleh seluruh anggota Polres Bateng, baik anggota Polsek jajaran, dan ASN Polres Bateng termasuk Pejabat Utama Polres Bateng, Kapolres Bateng AKBP Slamet Ady Purnomo mengikuti langsung kegiatan tersebut.

Ia mengatakan tes Kesamaptaan Jasmani ini selain untuk menjaga dan meningkatkan kebugaran jasmani, juga berguna untuk mengetahui serta mengukur kekuatan stamina seluruh personel Polres Bateng.

“Tes kesamaptaan jasmani dilaksanakan setiap semester, dan semua anggota wajib mengikutinya, selain untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran jasmani seluruh personil polres bangka tengah dan ASN untuk mengukur kemampuan dan ketahanan fisik perorangan,“ ujar AKBP Slamet Ady Purnomo, Selasa (21/7).

Sebelum pelaksanaan Tes Kesamapataan Jasmani, seluruh anggota diharuskan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan oleh tim dari Urkes Polres Bateng yang meliputi timbang tinggi, berat badan dan pemeriksaan tensi darah.

“Dalam Tes Kesamaptaan Jasmani Semester I tersebut terdiri dari beberapa tahapan yaitu lari selama 12 menit, sit up, pull up, push up dan shuttle run. Diharapkan dengan adanya Tes Kesamaptaan Jasmani ini, dapat menjaga kebugaran jasmani personel agar tetap prima, sehingga dapat mengemban tugas Kepolisian dengan maksimal sebagaimana tugas pokok Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat," pungkasnya.

(Bangkapos.com/Muhammad Rizki)