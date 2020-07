PNS Harus Bersabar,Gaji ke-13 Cair Bulan Depan BPKAD Bangka Tengah Masih Tunggu Peraturan Pemerintah

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani dikabarkan telah mengumumkan terkait pencairan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Gaji ke-13 ini rencananya akan diberikan pada bulan Agustus 2020.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangka Tengah (Bateng), Cherlini.

Dia mengatakan hal tersebut telah disampaikan menteri melalui live streaming Youtube.

"Kami saat ini sedang persiapan, kami sudah mendapatkan berita dari Bu Sri Mulyani terkait pembayaran gaji ke-13 melalui live streaming youtube," jelas Cherlini, Rabu (22/7) di ruang kerjanya.

Ia juga menjelaskan bahwa mekanisme pembayaran gaji ke-13 ini sama dengan mekanisme pembayaran THR di tahun 2020, dimana jumlah yang dibayarkan meliputi gaji sejumlah satu bulan, tunjangan anak istri atau suami, dan tunjangan jabatan.

Selain itu gaji ke-13 ini juga tidak akan diberikan kepada pejabat negara, eselon I, eselon II, dan pejabat setingkat.

"Kebijakan gaji diberikan dengan memperhatikan kebijakan pemberian THR," jelasnya.

Untuk tanggal pasti kapan gaji tersebut akan dibayarkan, Cherlini mengaku belum mengetahui pasti, dikarenakan saat ini pihaknya sedang menunggu perubahan Peraturan Pemerintahan no 35 dan no 38. (Bangkapos.com/Muhammad Rizki)