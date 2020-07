Hari Ini Operasi Patuh Menumbing Mulai Digelar Satlantas Polres Bateng, Berikut 17 Sasaran Prioritas

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Satlantas Polres Bangka Tengah mulai Kamis (23/7/2020) melaksanakan Operasi Patuh Menumbing.

Kepolisian akan fokus menindak pengendara yang berpotensi menyebabkan kemacetan dan keselamatan berlalu lintas.

Kasatlantan Polres Bateng AKP Toni Susanto menjelaskan Operasi Patuh Menumbing 2020 di Bangka Tengah dilaksanakan dengan sistem stasioner atau sistem hunting.

Pada saat pelaksanaan operasi polisi akan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19 serta akan bekerja sama dengan Satpol PP serta stakeholder terkait.

"Tidak ada petunjuk dan arahan khusus untuk melakukan pemeriksaan masker namun sesuai target Operasi Patuh Menumbing 2020 dan mengingat masa operasi pada situasi Adaptasi Kebiasan Baru (AKB), maka tetap ada kegiatan preventif berupa binaan penyuluhan dan imbauan pelaksanaan protokol kesehatan kepada masyarakat baik pengguna jalan, masyarakat terorganisir dan tidak terorganisir," ujar AKP Toni, Kamis (23/7)

Namun Kasatlantan Polres Bateng tak menjelaskan di titik-titik mana saja Operasi Patuh Menumbing 2020 ini akan dilaksanakan dan sasaran Operasi Patuh Menumbing 2020.

Segala bentuk pelanggaran lalu lintas yang berpotensi mengganggu keselamatan berlalu lintas, yang termasuk dalam 17 sasaran prioritas:

1. Melawan Arus /Contra Flow

2. Terobos lampu merah

3. Anak dibawah umur menggunakan Ranmor

4. Ranmor bak terbuka untuk muat orang

5. Mengendari atau mengemudikan ranmor menggunakan gadget/HP

6. Kebut-Kebutan atau Trek-Trek an

7. Ranmor roda empat atau lebih berhenti tidak pada tempatnya/akibatkan laka

8. Over speeding/melebihi batas kecepatan

9. Over loading/kelebihan muatan

10. Boncengan lebih dari satu orang

11. Mengemudi dalam keadaan mabuk (Drunk Driving)/ mengkonsumsi obat-obatan terlarang

12. Lampu utama dan lampu belakang tidak ada/tidak menyala atau diganti dengan warna yang tidak sesuai standar

13. Penggunaan rotator/sirine

14. Tidak menggunakan helm standar

15. Sabuk pengamanan/seat belt

16. Kelengkapan kendaraan

17. Kelengkapan SIM dan STNK

(Bangkapos.com/Muhammad Rizki)